Praia Clube x Vôlei Bauru na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo e horário

O Praia Clube busca manter a invencibilidade e a liderança na Superliga, enquanto o Sesi Bauru tenta surpreender fora de casa e subir na tabela.

A noite desta sexta-feira (14) promete ser quente na Superliga Feminina de Vôlei 2025/26. O Dentil Praia Clube recebe o Sesi Bauru em um confronto direto entre duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.

A partida será disputada no Ginásio do Praia Clube, em Uberlândia (MG), a partir das 21h30 (horário de Brasília), válida pela 5ª rodada da competição nacional.

Como chegam as equipes

Dentil Praia Clube

O Praia Clube é uma das potências do voleibol brasileiro e chega invicto na Superliga, mantendo a consistência que o caracteriza nas últimas temporadas.

Com um elenco repleto de jogadoras experientes e destaque para o forte sistema defensivo, o time mineiro busca mais uma vitória para seguir firme na liderança e embalar ainda mais diante da sua torcida em Uberlândia.

Sesi Bauru

O Sesi Bauru vem mostrando evolução ao longo do campeonato. Mesmo com algumas oscilações, a equipe paulista conta com um elenco competitivo e tem como trunfo o poder ofensivo de suas principais atacantes.

Jogar fora de casa será um desafio, mas o time acredita em um bom desempenho para tentar quebrar a invencibilidade do Praia Clube.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Praia Clube x Vôlei Bauru contará com transmissão ao vivo do SporTV2 (fechado) e VBTV (streaming).

Ficha do jogo