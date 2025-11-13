Praia Clube x Vôlei Bauru na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo e horário
O Praia Clube busca manter a invencibilidade e a liderança na Superliga, enquanto o Sesi Bauru tenta surpreender fora de casa e subir na tabela.
A noite desta sexta-feira (14) promete ser quente na Superliga Feminina de Vôlei 2025/26. O Dentil Praia Clube recebe o Sesi Bauru em um confronto direto entre duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.
A partida será disputada no Ginásio do Praia Clube, em Uberlândia (MG), a partir das 21h30 (horário de Brasília), válida pela 5ª rodada da competição nacional.
Como chegam as equipes
Dentil Praia Clube
O Praia Clube é uma das potências do voleibol brasileiro e chega invicto na Superliga, mantendo a consistência que o caracteriza nas últimas temporadas.
Com um elenco repleto de jogadoras experientes e destaque para o forte sistema defensivo, o time mineiro busca mais uma vitória para seguir firme na liderança e embalar ainda mais diante da sua torcida em Uberlândia.
Sesi Bauru
O Sesi Bauru vem mostrando evolução ao longo do campeonato. Mesmo com algumas oscilações, a equipe paulista conta com um elenco competitivo e tem como trunfo o poder ofensivo de suas principais atacantes.
Jogar fora de casa será um desafio, mas o time acredita em um bom desempenho para tentar quebrar a invencibilidade do Praia Clube.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Praia Clube x Vôlei Bauru contará com transmissão ao vivo do SporTV2 (fechado) e VBTV (streaming).
Ficha do jogo
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 – 5ª rodada
- Data: Sexta-feira, 14 de novembro de 2025
- Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- Local: Ginásio do Praia Clube – Uberlândia (MG)
- Transmissão: SporTV 2 e VBTV