fechar
Volei | Notícia

Praia Clube x Vôlei Bauru na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo e horário

O Praia Clube busca manter a invencibilidade e a liderança na Superliga, enquanto o Sesi Bauru tenta surpreender fora de casa e subir na tabela.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/11/2025 às 14:40 | Atualizado em 13/11/2025 às 14:51
Imagem de Payton Craffrey, jogadora do Dentil Praia Clube
Imagem de Payton Craffrey, jogadora do Dentil Praia Clube - Eliezer Esportes / Praia Clube

Clique aqui e escute a matéria

A noite desta sexta-feira (14) promete ser quente na Superliga Feminina de Vôlei 2025/26. O Dentil Praia Clube recebe o Sesi Bauru em um confronto direto entre duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.

A partida será disputada no Ginásio do Praia Clube, em Uberlândia (MG), a partir das 21h30 (horário de Brasília), válida pela 5ª rodada da competição nacional.

Como chegam as equipes

Dentil Praia Clube

O Praia Clube é uma das potências do voleibol brasileiro e chega invicto na Superliga, mantendo a consistência que o caracteriza nas últimas temporadas.

Com um elenco repleto de jogadoras experientes e destaque para o forte sistema defensivo, o time mineiro busca mais uma vitória para seguir firme na liderança e embalar ainda mais diante da sua torcida em Uberlândia.

Sesi Bauru

O Sesi Bauru vem mostrando evolução ao longo do campeonato. Mesmo com algumas oscilações, a equipe paulista conta com um elenco competitivo e tem como trunfo o poder ofensivo de suas principais atacantes.

Jogar fora de casa será um desafio, mas o time acredita em um bom desempenho para tentar quebrar a invencibilidade do Praia Clube.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Praia Clube x Vôlei Bauru contará com transmissão ao vivo do SporTV2 (fechado) e VBTV (streaming).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Ficha do jogo

  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 – 5ª rodada
  • Data: Sexta-feira, 14 de novembro de 2025
  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)
  • Local: Ginásio do Praia Clube – Uberlândia (MG)
  • Transmissão: SporTV 2 e VBTV

Leia também

Transmissão França x Ucrânia hoje (13): onde assistir, horário e escalações
ONDE ASSISTIR

Transmissão França x Ucrânia hoje (13): onde assistir, horário e escalações
Polônia x Holanda ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
ONDE ASSISTIR

Polônia x Holanda ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Compartilhe

Tags