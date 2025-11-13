Jogos da 5ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2025-26: veja confrontos e onde assistir ao vivo
Principal liga de voleibol feminino deu início à 5ª rodada na quarta na vitória do Gerdau Minas sobre o Sorocaba; veja próximos confrontos
Clique aqui e escute a matéria
A 5ª rodada da Superliga Feminina 2025/26 começou com vitória tranquila do Gerdau Minas, que manteve a invencibilidade ao superar o Renasce Sorocaba por 3 sets a 0, na Arena UniBH, com parciais de 25/19, 25/14 e 25/16.
Com o resultado, o time mineiro chegou à quinta vitória consecutiva e assumiu a liderança isolada da competição, confirmando o bom momento na temporada.
O jogo contou ainda com uma presença ilustre nas arquibancadas: o atacante Gabigol, do Cruzeiro, acompanhou a partida e viu de perto o domínio das donas da casa, que controlaram as ações do início ao fim.
Logo atrás dos líderes, aparece o Osasco São Cristóvão, também invicto, mas com um jogo a menos.
A equipe paulista soma 11 pontos e mantém o 100% de aproveitamento, pressionando o líder na briga pelo topo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na sequência, SESC RJ Flamengo, Fluminense e SESI Vôlei Bauru completam o pelotão de frente, todos com campanhas sólidas e apenas uma derrota somada.
Na parte intermediária, Sancor Vôlei e Dentil Praia buscam estabilidade para encostar no grupo de cima, enquanto na zona de baixo Tijuca e Renasce Sorocaba ainda não venceram e tentam reagir após um início difícil de temporada.
Entre no canal do WhatsApp de Vôlei!
Quer acompanhar tudo sobre a Superliga, a VNL e o melhor do vôlei mundial? Receba resultados, destaques e bastidores direto no seu WhatsApp. Clique aqui e entre agora no canal!
5ª Rodada da Superliga Feminina 2025/26 – Jogos e resultados
Quarta, 12/11
- Minas 3 x 0 Sorocaba (25-19, 25-14, 25-16) – Arena UniBH
Quinta, 13/11
- Fluminense x River Volley – Hebraica Rio, 18h30 | VBTV
- Maringá x Osasco – Ginásio Chico Neto, 21h30 | Sportv2, getv e VBTV
Sexta, 14/11
- Flamengo x Brasília – Tijuca, 18h30 | VBTV
- Barueri x Mackenzie – Antônio Prado Jr., 19h00 | Sportv2 e VBTV
- Praia Clube x SESI-Bauru – Ginásio do UTC, 21h30 | sSportv2 e VBTV
Minas x Sorocaba | Melhores Momentos