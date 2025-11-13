fechar
Volei | Notícia

Jogos da 5ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2025-26: veja confrontos e onde assistir ao vivo

Principal liga de voleibol feminino deu início à 5ª rodada na quarta na vitória do Gerdau Minas sobre o Sorocaba; veja próximos confrontos

Por Thiago Seabra Publicado em 13/11/2025 às 11:17
Imagem do confronto entre Gerdau Minas e Tijuca pela Superliga Feminina
Imagem do confronto entre Gerdau Minas e Tijuca pela Superliga Feminina - Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube

Clique aqui e escute a matéria

A 5ª rodada da Superliga Feminina 2025/26 começou com vitória tranquila do Gerdau Minas, que manteve a invencibilidade ao superar o Renasce Sorocaba por 3 sets a 0, na Arena UniBH, com parciais de 25/19, 25/14 e 25/16.

Com o resultado, o time mineiro chegou à quinta vitória consecutiva e assumiu a liderança isolada da competição, confirmando o bom momento na temporada.

O jogo contou ainda com uma presença ilustre nas arquibancadas: o atacante Gabigol, do Cruzeiro, acompanhou a partida e viu de perto o domínio das donas da casa, que controlaram as ações do início ao fim.

Logo atrás dos líderes, aparece o Osasco São Cristóvão, também invicto, mas com um jogo a menos.

Leia Também

A equipe paulista soma 11 pontos e mantém o 100% de aproveitamento, pressionando o líder na briga pelo topo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Na sequência, SESC RJ Flamengo, Fluminense e SESI Vôlei Bauru completam o pelotão de frente, todos com campanhas sólidas e apenas uma derrota somada.

Na parte intermediária, Sancor Vôlei e Dentil Praia buscam estabilidade para encostar no grupo de cima, enquanto na zona de baixo Tijuca e Renasce Sorocaba ainda não venceram e tentam reagir após um início difícil de temporada.

Entre no canal do WhatsApp de Vôlei!

Quer acompanhar tudo sobre a Superliga, a VNL e o melhor do vôlei mundial? Receba resultados, destaques e bastidores direto no seu WhatsApp. Clique aqui e entre agora no canal!

5ª Rodada da Superliga Feminina 2025/26 – Jogos e resultados

Quarta, 12/11

  • Minas 3 x 0 Sorocaba (25-19, 25-14, 25-16) – Arena UniBH

Quinta, 13/11

  • Fluminense x River Volley – Hebraica Rio, 18h30 | VBTV
  • Maringá x Osasco – Ginásio Chico Neto, 21h30 | Sportv2, getv e VBTV

Sexta, 14/11

  • Flamengo x Brasília – Tijuca, 18h30 | VBTV
  • Barueri x Mackenzie – Antônio Prado Jr., 19h00 | Sportv2 e VBTV
  • Praia Clube x SESI-Bauru – Ginásio do UTC, 21h30 | sSportv2 e VBTV

Minas x Sorocaba | Melhores Momentos

Leia também

Jogos da 5ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025-26: veja classificação e onde assistir
Superliga Masculina

Jogos da 5ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025-26: veja classificação e onde assistir
São José x Monte Carmelo ao vivo hoje (13): onde assistir e horário da Superliga Masculina de Vôlei
Superliga Masculina

São José x Monte Carmelo ao vivo hoje (13): onde assistir e horário da Superliga Masculina de Vôlei

Compartilhe

Tags