Sesi x Praia Clube: onde assistir ao vivo e horário da partida
Equipe mineira lidera a competição, com 14 pontos conquistados, e busca vencer para seguir invicta. Time de Bauru vem de derrota diante do Suzano
Sesi e Praia Clube irão se enfrentar nesta segunda-feira (17), às 19h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A partida será disputada na Arena Paulo Skaf, em Bauru.
Como chegam as equipes
Com apenas três partidas disputadas na atual edição da Superliga, o Sesi realiza um bom início de temporada. A equipe de Bauru venceu seus dois últimos jogos e busca nova vitória para seguir na zona de classificação à próxima fase.
O Praia Clube venceu todas as suas cinco partidas disputadas na competição e busca mais uma vitória para seguir invicto na competição e vivo na disputa pela liderança da Superliga. O time mineiro ocupa a segunda colocação na tabela.
Onde assistir Sesi x Praia Clube ao vivo
A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pelo SporTV 2 (TV por assinatura).
Ficha técnica
- Data e Horário: Segunda-feira (12/11) – 19h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Superliga Masculina – Rodada 5
- Local: Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP)
- Onde Assistir: SporTV 2