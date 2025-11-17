fechar
Sesi x Praia Clube: onde assistir ao vivo e horário da partida

Equipe mineira lidera a competição, com 14 pontos conquistados, e busca vencer para seguir invicta. Time de Bauru vem de derrota diante do Suzano

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/11/2025 às 14:27
Jogadores do Praia Clube
Jogadores do Praia Clube - Reprodução/ Praia Clube

Sesi e Praia Clube irão se enfrentar nesta segunda-feira (17), às 19h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A partida será disputada na Arena Paulo Skaf, em Bauru.

Como chegam as equipes

Com apenas três partidas disputadas na atual edição da Superliga, o Sesi realiza um bom início de temporada. A equipe de Bauru venceu seus dois últimos jogos e busca nova vitória para seguir na zona de classificação à próxima fase.

O Praia Clube venceu todas as suas cinco partidas disputadas na competição e busca mais uma vitória para seguir invicto na competição e vivo na disputa pela liderança da Superliga. O time mineiro ocupa a segunda colocação na tabela.

Onde assistir Sesi x Praia Clube ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pelo SporTV 2 (TV por assinatura).

Ficha técnica

  • Data e Horário: Segunda-feira (12/11) – 19h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Superliga Masculina – Rodada 5
  • Local: Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP)
  • Onde Assistir: SporTV 2

