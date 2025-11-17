Sesi x Praia Clube: onde assistir ao vivo e horário da partida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Equipe mineira lidera a competição, com 14 pontos conquistados, e busca vencer para seguir invicta. Time de Bauru vem de derrota diante do Suzano

Sesi e Praia Clube irão se enfrentar nesta segunda-feira (17), às 19h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A partida será disputada na Arena Paulo Skaf, em Bauru.

Como chegam as equipes

Com apenas três partidas disputadas na atual edição da Superliga, o Sesi realiza um bom início de temporada. A equipe de Bauru venceu seus dois últimos jogos e busca nova vitória para seguir na zona de classificação à próxima fase.

O Praia Clube venceu todas as suas cinco partidas disputadas na competição e busca mais uma vitória para seguir invicto na competição e vivo na disputa pela liderança da Superliga. O time mineiro ocupa a segunda colocação na tabela.

Onde assistir Sesi x Praia Clube ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pelo SporTV 2 (TV por assinatura).

Ficha técnica