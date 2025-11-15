Palmeiras perde para Santos e vê Flamengo assumir a liderança do Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a goleada sobre o Sport, o clube carioca pulou para 71 pontos, enquanto o Alviverde ficou na segunda colocação com 68 - todos com 33 jogos

O clássico entre Santos e Palmeiras, disputado neste sábado (15) à noite, na Vila Belmiro, foi um confronto de alta intensidade, como era de se esperar de duas equipes com grande necessidade de vitória, ainda que por razões diferentes. Com Neymar no time titular, o Peixe dominou a etapa inicial, mas viu o rival reagir no segundo tempo.

A estrela da noite, no entanto, foi Rollheiser, que saiu do banco nos minutos finais para marcar o único gol da partida, garantindo a vitória do Santos por 1 a 0 e tirando o time da zona de rebaixamento. A derrota alviverde custou a liderança, que agora pertence ao Flamengo.

Este jogo atrasado foi válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, interrompido devido à Data FIFA. O resultado é crucial para o Santos, que agora soma 36 pontos, ultrapassando o Vitória – que abre o Z-4 com 35 – e deixando a degola. Já o Palmeiras, enfraquecido por inúmeros desfalques, perdeu a ponta da tabela para o Flamengo, que goleou o Sport por 5 a 1 mais cedo.

O primeiro tempo foi um monólogo santista. Atuando em casa e impulsionado pela torcida, o Santos controlou completamente as ações, enquanto o Palmeiras limitou-se a se defender e resistir. As raras chegadas do time visitante não causaram perigo ao goleiro Gabriel Brazão. Do outro lado, Carlos Miguel foi o nome palmeirense, com defesas importantes que mantiveram o zero no placar.

A postura ofensiva do Peixe foi muito influenciada pela atuação de Neymar. O camisa 10 se destacou por um jogo mais coletivo e menos individualista, sendo o jogador que mais distribuiu passes, circulando a bola e abrindo espaços cruciais. Ele também se aventurou na área como um "camisa 9" em alguns momentos. As investidas pelas laterais se intensificaram, mas Carlos Miguel impediu o pior em diversas ocasiões.

O Palmeiras estava irreconhecível e claramente sentiu a falta de mais de dez jogadores, ausentes por lesões, suspensões e convocações. O técnico Abel Ferreira promoveu alterações no intervalo, e o time voltou com uma nova formação tática na segunda etapa. Luighi, que entrou em campo, assustou Brazão duas vezes logo nos minutos iniciais, indicando a mudança de postura. A equipe alviverde elevou a marcação, tornando-se muito mais perigosa e criando várias oportunidades.

A pressão palmeirense levou o técnico santista Vojvoda a reagir, atendendo aos apelos da torcida ao colocar o jovem Robinho Jr. em campo. No primeiro lance do garoto de 17 anos, em parceria com Neymar, um cruzamento rasteiro na pequena área levantou a Vila Belmiro, quase resultando no primeiro gol.

Mesmo com o desgaste, o atacante Flaco López, que jogou pela Argentina em amistoso na véspera (14) e viajou em voo fretado pelo clube, também trouxe perigo ao ataque palmeirense após entrar em campo.

As substituições em ambas as equipes tornaram o jogo mais dinâmico. Se a primeira etapa foi de domínio total do Santos, o segundo tempo foi bastante equilibrado, com boas chances para os dois lados. Os goleiros, contudo, continuaram sendo os destaques, garantindo a igualdade. Neymar permaneceu em campo durante os 90 minutos, sem se envolver em polêmicas ou receber cartões.

A história da partida mudou quando Rollheiser foi chamado do banco. Ele entrou no lugar de Zé Rafael e aproveitou um excelente passe de Robinho Jr. para balançar as redes de Carlos Miguel. O gol incendiou a Vila Belmiro e premiou a persistência do time da casa.

Este foi o terceiro confronto entre Santos e Palmeiras na temporada. Nos dois encontros anteriores, o Palmeiras havia levado a melhor: 2 a 1 no Campeonato Paulista e 2 a 0, também pelo Brasileirão, no início deste mês.

Série B

O Coritiba carimbou a primeira vaga do G-4 da Série B, na noite deste sábado (15). O resultado aconteceu após o empate por 0x0 com Athletic, no estádio Couto Pereira.

Neste domingo, se o rival Athletico-PR não vencer a Ferroviária, em Araraquara, o Coxa ainda faturou o título da Série B. As outras vagas estão sendo disputadas de forma acirrada por Chapecoense, Athletico-PR, Remo, Criciúma, Goiás e Novorizontino.