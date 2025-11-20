Transmissão Juventude x Cruzeiro ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Juve tenta sair do Z-4 embalado por duas vitórias seguidas, enquanto a Raposa defende longa invencibilidade e mira vaga direta na Libertadores

Clique aqui e escute a matéria

Juventude e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (20/11), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

O JEC chega embalado após conquistar duas vitórias fora de casa, resultados que reacenderam a esperança de escapar do rebaixamento. Com 32 pontos, ocupa a 18ª colocação.

Escalação do Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Abner (Jadson/Mandaca) e Marcos Paulo; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

A Raposa vive ótimo na temporada. O time mineiro acumula oito jogos de invencibilidade e está próxima da vaga direta na fase de grupos da Libertadores, tendo 64 pontos.

Escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Japa (Matheus Henrique) e Gabigol; Sinisterra e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Fabrício Bruno comemora gol pelo Cruzeiro - Lucas Bubols/Cruzeiro

Transmissão Juventude x Cruzeiro ao vivo online

A exibição do confronto é exclusiva do Premiere, no pay-per-view. Sendo assim, os torcedores só conseguem assistir de maneira online através da versão para assinatura do streaming Globoplay.

1. Acesse o Globoplay pelo site ou aplicativo (Android/iOS).



2. Clique em "Entrar" ou "Assine já".

3. Escolha o plano desejado (com Premiere incluso).



4. Finalize o cadastro e pagamento.



5. Após a confirmação, pesquise por "Premiere".



6. Entre na aba Ao Vivo e selecione Juventude x Cruzeiro.

A plataforma libera a opção gratuita apenas quando há cobertura da TV Globo.



Vídeo: Resultado de Juventude x Cruzeiro em tempo real

Os intressados podem acompanhar o resultado em tempo real no YouTube, mas sem imagens. Isso porque GeTV exibiu Santos x Mirassol e CazéTV escolheu Corinthians x São Paulo.

Ficha técnica: Juventude x Cruzeiro