Transmissão Juventude x Cruzeiro ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
Juve tenta sair do Z-4 embalado por duas vitórias seguidas, enquanto a Raposa defende longa invencibilidade e mira vaga direta na Libertadores
Juventude e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (20/11), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
O JEC chega embalado após conquistar duas vitórias fora de casa, resultados que reacenderam a esperança de escapar do rebaixamento. Com 32 pontos, ocupa a 18ª colocação.
Escalação do Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Abner (Jadson/Mandaca) e Marcos Paulo; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
A Raposa vive ótimo na temporada. O time mineiro acumula oito jogos de invencibilidade e está próxima da vaga direta na fase de grupos da Libertadores, tendo 64 pontos.
Escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Japa (Matheus Henrique) e Gabigol; Sinisterra e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
Transmissão Juventude x Cruzeiro ao vivo online
A exibição do confronto é exclusiva do Premiere, no pay-per-view. Sendo assim, os torcedores só conseguem assistir de maneira online através da versão para assinatura do streaming Globoplay.
- 1. Acesse o Globoplay pelo site ou aplicativo (Android/iOS).
- 2. Clique em "Entrar" ou "Assine já".
- 3. Escolha o plano desejado (com Premiere incluso).
- 4. Finalize o cadastro e pagamento.
- 5. Após a confirmação, pesquise por "Premiere".
- 6. Entre na aba Ao Vivo e selecione Juventude x Cruzeiro.
A plataforma libera a opção gratuita apenas quando há cobertura da TV Globo.
Vídeo: Resultado de Juventude x Cruzeiro em tempo real
Os intressados podem acompanhar o resultado em tempo real no YouTube, mas sem imagens. Isso porque GeTV exibiu Santos x Mirassol e CazéTV escolheu Corinthians x São Paulo.
Ficha técnica: Juventude x Cruzeiro
- Competição: Brasileirão Série A – 34ª rodada
- Data: Quinta-feira, 20 de novembro de 2025.
- Hora: 16h (horário de Brasília).
- Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS).
- Transmissão: Premiere e Globoplay.