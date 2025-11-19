Transmissão Fluminense x Flamengo ao vivo: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
Tricolor das Laranjeiras tenta vaga na Libertadores 2026, enquanto o Rubro-negro defende a liderança na disputa do título contra o Palmeiras
Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (19/11), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em duelo da 34ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
O Tricolor chega ocupando a sétima colocação, com 51 pontos, e luta por vaga na Libertadores da América de 2026. O time de Luis Zubeldía vem de empate sem gols contra o Cruzeiro.
Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.
O Mengão vive fase excelente! A vitória sobre o Sport colocou o Mengão na liderança, com 71 pontos e três a mais que o Palmeiras. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias e dois empates.
Escalação do Flamengo: Rossi; Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl, Everton Cebolinha; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.
Transmissão Fluminense x Flamengo ao vivo
Para assistir pela internet, só se for assinante do Globoplay. Isso porque o streaming retransmite o sinal do Premiere. A versão gratuita fica disponível apenas em coberturas da TV Globo.
- 1. Acesse o Globoplay no site ou aplicativo (Android ou iOS).
- 2. Clique em "Entrar" ou "Assine já";
- 3. Escolha o plano (veja aqui as opções disponíveis);
- 4. Finalize o cadastro e pagamento;
- 5. Após a confirmação, busque por Premiere e assista.
Vídeo: Resultado de Fluminense x Flamengo em tempo real
No vídeo abaixo, os torcedores dos dois times acompanham o resultado em tempo real. A GeTV e CazéTV, que possuem os direitos no YouTube, passam outro confronto nesta rodada.
Ficha técnica — Fluminense x Flamengo
- Competição: Brasileirão Série A – 34ª rodada.
- Data: Quarta-feira, 19 de novembro de 2025.
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
- Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).
- Transmissão: Premiere e Globoplay.
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES).
- Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ).
- Assistente 2: Douglas Pagung (ES).
- Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO).
- VAR: Wagner Reway (SC).