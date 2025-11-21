Chances de acesso na Série B: veja probabilidades e quem pode subir na última rodada
Última rodada da Série B define três vagas de acesso e o campeão da temporada, segundo cálculos da UFMG; veja cenários, chances e jogos decisivos
A Série B do Brasileirão 2025 chega ao fim neste domingo (23) com uma das rodadas mais disputadas dos últimos anos.
Nove equipes ainda têm objetivos em jogo, incluindo três vagas de acesso e o título, que será decidido entre Coritiba e Athletico-PR.
As probabilidades atualizadas pelo Departamento de Matemática da UFMG mostram um cenário apertado na disputa pela elite.
O campeão da Série B 2025 será confirmado apenas na última rodada. Coritiba e Athletico-PR são os únicos com chances matemáticas, com o Coxa em situação mais confortável.
O time já garantiu o acesso e precisa apenas de um empate contra o rebaixado Amazonas para levantar a taça.
O Athletico-PR, com 99,29% de chance de subir e ainda na disputa pelo título, precisa vencer o América-MG na Arena da Baixada e torcer por uma derrota do rival para ficar com a taça.
Disputa pelas últimas três vagas do acesso
Entre os candidatos à elite, a liderança nas probabilidades é do próprio Athletico-PR (99,29%), seguido por Criciúma (83,3%), Goiás (63%), Chapecoense (36%) e Remo (18,5%).
O Criciúma depende de uma vitória fora de casa contra o Cuiabá para garantir retorno à Série A.
Em caso de empate, o time torce por tropeços de Goiás ou Chapecoense. Se perder, passa a depender de resultados negativos de Remo, Chapecoense ou Goiás.
O Goiás fecha o G4 e joga o confronto direto contra o Remo como “decisão”.
Uma vitória garante o acesso ao Esmeraldino. Empatar faz o time depender de um tropeço da Chapecoense, enquanto derrota elimina qualquer chance.
A Chapecoense não depende mais apenas de si. Para subir, precisa vencer o Atlético-GO e torcer para Goiás ou Criciúma tropeçarem.
Um resultado negativo do Athletico-PR pode ampliar o leque de possibilidades.
Já o Remo chega com menor probabilidade entre os postulantes. Além de vencer o Goiás, terá de contar com tropeços de Criciúma ou Chapecoense para alcançar a vaga.
Jogos da última rodada da Série B
- Vila Nova 2 x 2 Volta Redonda
- Novorizontino x CRB – 22/11, às 19h30
- Athletic x Paysandu – 23/11, às 16h30
- Operário x Ferroviária – 23/11, às 16h30
- Cuiabá x Criciúma – 23/11, às 16h30
- Athletico-PR x América-MG – 23/11, às 16h30
- Botafogo-SP x Avaí – 23/11, às 16h30
- Chapecoense x Atlético-GO – 23/11, às 16h30
- Amazonas FC x Coritiba – 23/11, às 16h30
- Remo x Goiás – 23/11, às 16h30
