Chances de acesso na Série B: veja probabilidades e quem pode subir na última rodada

Última rodada da Série B define três vagas de acesso e o campeão da temporada, segundo cálculos da UFMG; veja cenários, chances e jogos decisivos

A Série B do Brasileirão 2025 chega ao fim neste domingo (23) com uma das rodadas mais disputadas dos últimos anos.

Nove equipes ainda têm objetivos em jogo, incluindo três vagas de acesso e o título, que será decidido entre Coritiba e Athletico-PR.

As probabilidades atualizadas pelo Departamento de Matemática da UFMG mostram um cenário apertado na disputa pela elite.

O campeão da Série B 2025 será confirmado apenas na última rodada. Coritiba e Athletico-PR são os únicos com chances matemáticas, com o Coxa em situação mais confortável.

O time já garantiu o acesso e precisa apenas de um empate contra o rebaixado Amazonas para levantar a taça.

O Athletico-PR, com 99,29% de chance de subir e ainda na disputa pelo título, precisa vencer o América-MG na Arena da Baixada e torcer por uma derrota do rival para ficar com a taça.

Disputa pelas últimas três vagas do acesso

Entre os candidatos à elite, a liderança nas probabilidades é do próprio Athletico-PR (99,29%), seguido por Criciúma (83,3%), Goiás (63%), Chapecoense (36%) e Remo (18,5%).

O Criciúma depende de uma vitória fora de casa contra o Cuiabá para garantir retorno à Série A.

Em caso de empate, o time torce por tropeços de Goiás ou Chapecoense. Se perder, passa a depender de resultados negativos de Remo, Chapecoense ou Goiás.

O Goiás fecha o G4 e joga o confronto direto contra o Remo como “decisão”.

Uma vitória garante o acesso ao Esmeraldino. Empatar faz o time depender de um tropeço da Chapecoense, enquanto derrota elimina qualquer chance.

A Chapecoense não depende mais apenas de si. Para subir, precisa vencer o Atlético-GO e torcer para Goiás ou Criciúma tropeçarem.

Um resultado negativo do Athletico-PR pode ampliar o leque de possibilidades.

Já o Remo chega com menor probabilidade entre os postulantes. Além de vencer o Goiás, terá de contar com tropeços de Criciúma ou Chapecoense para alcançar a vaga.

Jogos da última rodada da Série B

Vila Nova 2 x 2 Volta Redonda

Novorizontino x CRB – 22/11, às 19h30



Athletic x Paysandu – 23/11, às 16h30



Operário x Ferroviária – 23/11, às 16h30



Cuiabá x Criciúma – 23/11, às 16h30



Athletico-PR x América-MG – 23/11, às 16h30



Botafogo-SP x Avaí – 23/11, às 16h30



Chapecoense x Atlético-GO – 23/11, às 16h30



Amazonas FC x Coritiba – 23/11, às 16h30



Remo x Goiás – 23/11, às 16h30



