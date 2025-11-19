Fluminense x Flamengo ao vivo hoje (19): onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Rubro-negro chega ao clássico na liderança enquanto Tricolor busca uma vaga direta na próxima Libertadores e tenta encurtar a distância para o G-6
Clique aqui e escute a matéria
Fluminense e Flamengo duelam nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O Tricolor das Laranjeiras busca uma vaga direta na próxima Libertadores e tenta encurtar a distância para o G-6.
O Rubro-Negro da Gávea chega ao clássico na liderança e tenta manter a vantagem para o Palmeiras na corrida pelo título nacional.
O clube tricolor está em 7º lugar, com 51 pontos, e vem de empate sem gols diante do Cruzeiro no Mineirão. A equipe de Luis Zubeldía tenta reduzir a diferença para o grupo dos seis primeiros.
O Rubro-Negro venceu o Sport na rodada anterior e assumiu a ponta da tabela, com 71 pontos.
São três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. A equipe comandada por Filipe Luís tenta ampliar a vantagem antes da final continental no dia 29.
Onde assistir Fluminense x Flamengo ao vivo
O clássico carioca será exibido ao vivo pelo Premiere, disponível no sistema de pay-per-view.
A partida poderá ser acompanhada em todo o território nacional por assinantes do serviço, que transmite o confronto com exclusividade.
Possíveis escalações
Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
- Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.
Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
- Rossi; Royal, João Victor (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl (Jorginho), Everton Cebolinha (Wallace Yan); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino.
Ficha de arbitragem
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
- Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
- Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
- Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
- VAR: Wagner Reway (SC)
Ficha técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro – 34ª rodada
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 19/11/2025 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)
SPORT 1 x 5 FLAMENGO | MELHORES MOMENTOS