Fluminense x Flamengo ao vivo hoje (19): onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

Rubro-negro chega ao clássico na liderança enquanto Tricolor busca uma vaga direta na próxima Libertadores e tenta encurtar a distância para o G-6

Fluminense e Flamengo duelam nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.



O Tricolor das Laranjeiras busca uma vaga direta na próxima Libertadores e tenta encurtar a distância para o G-6.



O Rubro-Negro da Gávea chega ao clássico na liderança e tenta manter a vantagem para o Palmeiras na corrida pelo título nacional.

O clube tricolor está em 7º lugar, com 51 pontos, e vem de empate sem gols diante do Cruzeiro no Mineirão. A equipe de Luis Zubeldía tenta reduzir a diferença para o grupo dos seis primeiros.

O Rubro-Negro venceu o Sport na rodada anterior e assumiu a ponta da tabela, com 71 pontos.

São três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. A equipe comandada por Filipe Luís tenta ampliar a vantagem antes da final continental no dia 29.

Onde assistir Fluminense x Flamengo ao vivo



O clássico carioca será exibido ao vivo pelo Premiere, disponível no sistema de pay-per-view.

A partida poderá ser acompanhada em todo o território nacional por assinantes do serviço, que transmite o confronto com exclusividade.

Possíveis escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)



Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Royal, João Victor (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl (Jorginho), Everton Cebolinha (Wallace Yan); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino.

Ficha de arbitragem



Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)



Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)



Assistente 2: Douglas Pagung (ES)



Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)



VAR: Wagner Reway (SC)

Ficha técnica da partida



Competição: Campeonato Brasileiro – 34ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 19/11/2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

