Grêmio x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jejum de três jogos sem vitórias, Imortal espera voltar a vencer para se afastar do Z-4. Cruz-Maltino foi derrotado em seus três últimos duelos

Clique aqui e escute a matéria

Grêmio e Vasco se enfrentarão nesta quarta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Como chegam as equipes

O Grêmio não venceu nenhuma de suas três últimas partidas e ocupa a 14ª colocação na tabela. A equipe gaúcha espera vencer em casa para não se aproximar da zona de rebaixamento.

Derrotado em seus três últimos jogos, o Vasco está em 11º lugar na classificação. O time carioca também quer voltar a vencer para ganhar moral antes dos confrontos decisivos pela semifinal da Copa do Brasil.

Onde assistir Grêmio x Vasco ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

Globo (TV aberta)

Premiere (pay-per-view)



Ficha técnica

Data e Horário: Quarta-feira (19/11) – 21h30 (Horário de Brasília)

Quarta-feira (19/11) – 21h30 (Horário de Brasília) Competição: Brasileirão – Rodada 34

Brasileirão – Rodada 34 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Onde Assistir: Globo e Premiere

Prováveis Escalações

Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas (Marcos Rocha), Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Edenilson; Alysson, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Mano Menezes

Vasco: Léo Jardim; Tchê Tchê, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz