Transmissão Bahia x Vasco ao vivo online grátis: veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
Esquadrão ainda briga para ficar no G6 e ter vaga direta na fase de grupos da Libertadores, enquanto o Cruzmaltino encerrar sequência de 4 derrotas
Bahia e Vasco da Gama ficam frente a frente neste domingo (23/11), às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
Os mandantes, comandados por Rogério Ceni, chega pressionado após três jogos sem triunfo e vindo de derrota por 2 a 0 para o Fortaleza em casa. Com 53 pontos, ocupa o 7° lugar.
A equipe carioca, por sua vez, vive seu pior momento no torneio. O time de Fernando Diniz acumula quatro derrotas consecutivas. Com isso, parou nos 42 pontos e caiu para 13ª colocação.
Escalação do Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Erick); Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Tchê Tchê e Matheus França; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Ramón Díaz.
Transmissão Bahia x Vasco ao vivo online grátis
O jogo tem cobertura da TV Globo! Sendo assim, é possível assistir através da internet na versão gratuita do Globoplay. O streaming retransmite o sinal da televisão aberta.
Como assistir Bahia x Vasco no Globoplay?
- 1. Acesse o Globoplay pelo site ou aplicativo.
- 2. Clique em "Entrar" ou "Assine já" (veja detalhes).
- 3. Escolha o plano que inclui SporTV ou Premiere.
- 4. Finalize o pagamento.
- 5. Entre na aba Ao vivo e selecione Bahia x Vasco.
Resultado de Bahia x Vasco com imagens em tempo real
No YouTube da GeTV, os torcedores acompanham o resultado em tempo real de graça, em narração alternativa, comandada pelo narrador Jorge Iggor e comentarista Bruno Formiga.
Ficha técnica - Bahia x Vasco
- Competição: Brasileirão Série A – 35ª rodada.
- Data: Domingo, 23 de novembro de 2025.
- Hora: 16h (horário de Brasília).
- Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA).
- Transmissão: Globo, Premiere e GeTV.