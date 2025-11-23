fechar
Transmissão Bahia x Vasco ao vivo online grátis: veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025

Esquadrão ainda briga para ficar no G6 e ter vaga direta na fase de grupos da Libertadores, enquanto o Cruzmaltino encerrar sequência de 4 derrotas

Por Robert Sarmento Publicado em 23/11/2025 às 13:53
Éverton Ribeiro, capitão do Bahia na temporada 2025
Éverton Ribeiro, capitão do Bahia na temporada 2025 - Letícia Martins/Bahia

Bahia e Vasco da Gama ficam frente a frente neste domingo (23/11), às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Os mandantes, comandados por Rogério Ceni, chega pressionado após três jogos sem triunfo e vindo de derrota por 2 a 0 para o Fortaleza em casa. Com 53 pontos, ocupa o 7° lugar.

A equipe carioca, por sua vez, vive seu pior momento no torneio. O time de Fernando Diniz acumula quatro derrotas consecutivas. Com isso, parou nos 42 pontos e caiu para 13ª colocação.

Escalação do Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Erick); Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Tchê Tchê e Matheus França; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Ramón Díaz.

Transmissão Bahia x Vasco ao vivo online grátis

O jogo tem cobertura da TV Globo! Sendo assim, é possível assistir através da internet na versão gratuita do Globoplay. O streaming retransmite o sinal da televisão aberta.

Como assistir Bahia x Vasco no Globoplay?

  • 1. Acesse o Globoplay pelo site ou aplicativo.
  • 2. Clique em "Entrar" ou "Assine já" (veja detalhes).
  • 3. Escolha o plano que inclui SporTV ou Premiere.
  • 4. Finalize o pagamento.
  • 5. Entre na aba Ao vivo e selecione Palmeiras x Fluminense.

Resultado de Bahia x Vasco com imagens em tempo real

No YouTube da GeTV, os torcedores acompanham o resultado em tempo real de graça, em narração alternativa, comandada pelo narrador Jorge Iggor e comentarista Bruno Formiga.

Ficha técnica - Bahia x Vasco

  • Competição: Brasileirão Série A – 35ª rodada.
  • Data: Domingo, 23 de novembro de 2025.
  • Hora: 16h (horário de Brasília).
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA).
  • Transmissão: Globo, Premiere e GeTV.

