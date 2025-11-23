Série B 2025: classificação atualizada e resultados da última rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Série B do Campeonato Brasileiro chega à última rodada com fortes emoções e seis equipes ainda brigando pelo acesso para a Série A do ano que vem

Clique aqui e escute a matéria

A Série B de 2025 chega ao seu capítulo final neste domingo (23/11), às 16h30, quando todos os dez jogos acontecem simultaneamente. A rodada promete emoção máxima, com clubes que ainda sonham com o acesso e outros lutando para encerrar a temporada com dignidade.

O Coritiba lidera a competição e precisa apenas de um empate diante do Amazonas para confirmar o título. Athletico-PR, Criciúma e Goiás estão no G-4 e sobem se vencerem seus jogos. As equipes encaram América-MG, Cuiabá e Remo, respectivamente.

Fora do G-4, Chapecoense e o próprio Remo precisam vencer e ainda dependem de outros resultados para subirem de divisão.

Na luta contra a degola, Paysandu, Volta Redonda e Amazonas já estão rebaixados, enquanto Ferroviária, Botafogo-SP e Athletic ainda seguem vivos.

Classificação da Série B 2025

Coritiba — 65 pts, 37 J, 18 V, 11 E, 8 D, 37 GP, 22 GC, +15 SG, Athletico-PR — 62 pts, 37 J, 18 V, 8 E, 11 D, 52 GP, 43 GC, +9 SG, Criciúma — 61 pts, 37 J, 17 V, 10 E, 10 D, 47 GP, 32 GC, +15 SG, Goiás — 61 pts, 37 J, 17 V, 10 E, 10 D, 41 GP, 34 GC, +7 SG, Chapecoense — 59 pts, 37 J, 17 V, 8 E, 12 D, 51 GP, 35 GC, +16 SG, Remo — 59 pts, 37 J, 15 V, 14 E, 8 D, 48 GP, 38 GC, +10 SG, Novorizontino — 57 pts, 37 J, 14 V, 15 E, 8 D, 40 GP, 32 GC, +8 SG, CRB — 56 pts, 37 J, 16 V, 8 E, 13 D, 45 GP, 37 GC, +8 SG, Avaí — 55 pts, 37 J, 14 V, 13 E, 10 D, 50 GP, 40 GC, +10 SG, Atlético-GO — 52 pts, 37 J, 13 V, 13 E, 11 D, 39 GP, 37 GC, +2 SG, Cuiabá — 51 pts, 37 J, 13 V, 12 E, 12 D, 42 GP, 44 GC, -2 SG, Vila Nova — 47 pts, 38 J, 11 V, 14 E, 13 D, 40 GP, 44 GC, -4 SG, América-MG — 46 pts, 37 J, 12 V, 10 E, 15 D, 41 GP, 43 GC, -2 SG, Operário-PR — 45 pts, 37 J, 11 V, 12 E, 14 D, 38 GP, 43 GC, -5 SG, Athletic Club — 41 pts, 37 J, 11 V, 8 E, 18 D, 41 GP, 52 GC, -11 SG, Botafogo-SP — 41 pts, 37 J, 10 V, 11 E, 16 D, 32 GP, 52 GC, -20 SG, Ferroviária — 40 pts, 37 J, 8 V, 16 E, 13 D, 42 GP, 50 GC, -8 SG, Amazonas — 36 pts, 37 J, 8 V, 12 E, 17 D, 37 GP, 53 GC, -16 SG, Volta Redonda — 36 pts, 38 J, 8 V, 12 E, 18 D, 26 GP, 43 GC, -17 SG, Paysandu — 28 pts, 37 J, 5 V, 13 E, 19 D, 35 GP, 50 GC, -15 SG.

Jogos da última rodada da Série B neste domingo (23/11)