Série B 2025: classificação atualizada e resultados da última rodada
Série B do Campeonato Brasileiro chega à última rodada com fortes emoções e seis equipes ainda brigando pelo acesso para a Série A do ano que vem
A Série B de 2025 chega ao seu capítulo final neste domingo (23/11), às 16h30, quando todos os dez jogos acontecem simultaneamente. A rodada promete emoção máxima, com clubes que ainda sonham com o acesso e outros lutando para encerrar a temporada com dignidade.
O Coritiba lidera a competição e precisa apenas de um empate diante do Amazonas para confirmar o título. Athletico-PR, Criciúma e Goiás estão no G-4 e sobem se vencerem seus jogos. As equipes encaram América-MG, Cuiabá e Remo, respectivamente.
Fora do G-4, Chapecoense e o próprio Remo precisam vencer e ainda dependem de outros resultados para subirem de divisão.
Na luta contra a degola, Paysandu, Volta Redonda e Amazonas já estão rebaixados, enquanto Ferroviária, Botafogo-SP e Athletic ainda seguem vivos.
Classificação da Série B 2025
- Coritiba — 65 pts, 37 J, 18 V, 11 E, 8 D, 37 GP, 22 GC, +15 SG,
- Athletico-PR — 62 pts, 37 J, 18 V, 8 E, 11 D, 52 GP, 43 GC, +9 SG,
- Criciúma — 61 pts, 37 J, 17 V, 10 E, 10 D, 47 GP, 32 GC, +15 SG,
- Goiás — 61 pts, 37 J, 17 V, 10 E, 10 D, 41 GP, 34 GC, +7 SG,
- Chapecoense — 59 pts, 37 J, 17 V, 8 E, 12 D, 51 GP, 35 GC, +16 SG,
- Remo — 59 pts, 37 J, 15 V, 14 E, 8 D, 48 GP, 38 GC, +10 SG,
- Novorizontino — 57 pts, 37 J, 14 V, 15 E, 8 D, 40 GP, 32 GC, +8 SG,
- CRB — 56 pts, 37 J, 16 V, 8 E, 13 D, 45 GP, 37 GC, +8 SG,
- Avaí — 55 pts, 37 J, 14 V, 13 E, 10 D, 50 GP, 40 GC, +10 SG,
- Atlético-GO — 52 pts, 37 J, 13 V, 13 E, 11 D, 39 GP, 37 GC, +2 SG,
- Cuiabá — 51 pts, 37 J, 13 V, 12 E, 12 D, 42 GP, 44 GC, -2 SG,
- Vila Nova — 47 pts, 38 J, 11 V, 14 E, 13 D, 40 GP, 44 GC, -4 SG,
- América-MG — 46 pts, 37 J, 12 V, 10 E, 15 D, 41 GP, 43 GC, -2 SG,
- Operário-PR — 45 pts, 37 J, 11 V, 12 E, 14 D, 38 GP, 43 GC, -5 SG,
- Athletic Club — 41 pts, 37 J, 11 V, 8 E, 18 D, 41 GP, 52 GC, -11 SG,
- Botafogo-SP — 41 pts, 37 J, 10 V, 11 E, 16 D, 32 GP, 52 GC, -20 SG,
- Ferroviária — 40 pts, 37 J, 8 V, 16 E, 13 D, 42 GP, 50 GC, -8 SG,
- Amazonas — 36 pts, 37 J, 8 V, 12 E, 17 D, 37 GP, 53 GC, -16 SG,
- Volta Redonda — 36 pts, 38 J, 8 V, 12 E, 18 D, 26 GP, 43 GC, -17 SG,
- Paysandu — 28 pts, 37 J, 5 V, 13 E, 19 D, 35 GP, 50 GC, -15 SG.
Jogos da última rodada da Série B neste domingo (23/11)
- Amazonas x Coritiba
- Athletic Club x Paysandu
- Athletico-PR x América-MG
- Botafogo-SP x Avaí
- Chapecoense x Atlético-GO
- Cuiabá x Criciúma
- Novorizontino x CRB
- Operário-PR x Ferroviária
- Remo x Goiás