Resultado Cuiabá x Criciúma na Série B hoje (23): confira placar atualizado
Confronto é válido pela última rodada da Série B. Tigre venceu seus dois últimos jogos e busca a vitória para garantir o acesso à Série A
Cuiabá e Criciúma duelam neste domingo (23), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em um confronto que promete fortes emoções na rodada final da Série B.
Enquanto o Dourado entra em campo apenas para cumprir tabela, o Tigre vive uma verdadeira decisão, precisando vencer para manter viva a esperança de voltar à elite do futebol brasileiro.
Como chegam as equipes
O Cuiabá chega para o encerramento da temporada sem grandes objetivos. Com a permanência garantida, o Dourado utiliza o jogo como oportunidade para testar atletas e encerrar o ano diante de sua torcida com uma atuação sólida.
Do outro lado, o Criciúma vive o cenário oposto. O Tigre chega extremamente pressionado, sabendo que apenas a vitória interessa para seguir sonhando com o acesso. Qualquer tropeço pode custar caro e tirar o time da disputa.
Resultado de Cuiabá x Criciúma pela Série B
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (23/11) – 16h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 38
- Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
- Onde Assistir: ESPN 5 e Disney+
Prováveis Escalações
Cuiabá: Luan Polli; Nino Paraíba, Nathan, Calebe e Sander; David Miguel, Denílson e De Lucca; Carlos Alberto, Max e Victor Barbara. Técnico: Eduardo Barros.
Criciúma: Alisson; Jonathan, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Leo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.