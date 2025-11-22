fechar
Rodada final da Série B vai definir campeão, três acessos e último rebaixado para a Série C

O Coritiba garantiu o acesso na rodada passada e precisa de um empate diante do já rebaixado Amazonas para confirmar o título da Segundona

Por Davi Saboya Publicado em 22/11/2025 às 6:19
Jogadores do Coritiba em comemoração de gol pela Série B
Jogadores do Coritiba em comemoração de gol pela Série B - JP Pacheco/Coritiba

A emoção da Série B do Campeonato Brasileiro chega ao seu clímax neste domingo (23), com oito jogos simultâneos a partir das 16h30. A 38ª rodada definirá o campeão, os últimos três times promovidos à Série A e o quarto e último rebaixado para a Série C de 2026.

Título e acesso

O Coritiba, líder isolado com 65 pontos, precisa de apenas um empate contra o já rebaixado Amazonas na Arena da Amazônia para confirmar o título. O acesso já foi garantido na rodada anterior.

O único que pode tirar o tricampeonato do Coxa é o rival Athletico (62 pontos). Se o Coritiba perder, o título será do Furacão caso vença o América-MG na Arena da Baixada.

O Athletico está focado em confirmar o acesso. Com 3 pontos de vantagem sobre a Chapecoense (59), um empate é suficiente para garantir o retorno à Série A. O América-MG (46) apenas cumpre tabela.

Logo atrás, na disputa pelas vagas restantes no G-4, estão:

  • Criciúma (61 pontos): Terceiro colocado (melhor saldo de gols, 15), o time catarinense enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal. Precisa vencer para subir sem depender de outros resultados. Em caso de empate ou derrota, torce por um tropeço da Chapecoense. O Cuiabá apenas cumpre tabela.
  • Goiás (59 pontos) e Remo (59 pontos): Quarto e sexto colocados, respectivamente, eles fazem um confronto direto no Mangueirão.
  • O Goiás garante o acesso com uma vitória. Em caso de empate, precisa de tropeços de Criciúma ou Chapecoense.
  • O Remo garante o acesso com uma vitória, desde que a Chapecoense não vença.
  • Chapecoense (59 pontos): Quinto lugar, leva vantagem no número de vitórias (17) sobre o Remo (15). Joga em casa, na Arena Condá, contra o Atlético-GO (52). Precisa vencer e torcer para que Goiás ou Criciúma não vençam. O Atlético-GO apenas cumpre tabela.

Rebaixamento

Três times brigam para evitar a última vaga no Z-4 e a queda para a Série C: Ferroviária, Botafogo-SP e Athletic. O time que cair fará companhia a Volta Redonda, Amazonas e Paysandu.

Confira os jogos deste domingo da Série B

  • Athletico-PR x América-MG
  • Cuiabá x Criciúma
  • Remo x Goiás
  • Chapecoense x Atlético-GO
  • Operário-PR x Ferroviária
  • Amazonas x Coritiba
  • Athletic-MG x Paysandu
  • Botafogo-SP x Avaí

