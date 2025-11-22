Apesar do interesse do Náutico, Carlinhos retorna ao Noroeste para a disputa do Paulistão 2026
A volta do zagueiro foi oficializada pelo clube paulista, que terá o defensor para a disputa da Série A1 do Campeonato Paulista de 2026
Mesmo com o interesse do Náutico, o Noroeste oficializou o retorno do zagueiro Carlinhos. Ele tinha sido emprestado ao Timbu no fim do mês de fevereiro deste ano e disputou 26 jogos nesta temporada. De volta ao clube detentor dos direitos econômicos e federativos, o jogador deve jogar o Paulistão 2026.
"Estou muito feliz em voltar ao Noroeste, um lugar onde sempre fui acolhido, pela cidade, pelo clube e pela torcida. Chego extremamente motivado para dar meu máximo e fazer história no Paulistão 2026", afirmou Carlinhos, em entrevista ao site oficial do Noroeste.
Depois do Campeonato Paulista, não está descartada uma nova investida do Náutico para ter o zagueiro Carlinhos. Isso porque o clube alvirrubro chegou em um acordo com o jogador, porém, não teve o mesmo sucesso com o Noroeste.
A direção do Timbu ainda busca as permanências dos meias Vitinho e Lucas Cardoso. Ambos possuem situações semelhantes a Carlinhos, pois pertencem ao Cruzeiro e Cuiabá, respectivamente.
Reforços do Náutico
Sem Carlinhos, o Náutico busca reforços para a defesa. No radar, estão os zagueiros Wanderson, da Ponte Preta, e Guilherme Mariano, do Cuiabá.
No elenco atual, o Timbu conta com os zagueiros Mateus Silva, o prata da casa Índio e Fagner Alemão, que sofreu uma grave lesão no joelho no início de 2025.
Até o fechamento desta matéria, apenas o atacante Júnior Todinho foi oficializado como o novo reforço para a próxima temporada. Do atual elenco, permaneceram no Náutico:
- Muriel (goleiro)
- Arnaldo, Igor Fernandes e Luiz Paulo (laterais)
- Mateus Silva, Índio e Fagner Alemão (zagueiros)
- Wenderson e Samuel (volantes)
- Vinícius, Samuel Otusanya, Paulo Sérgio e Kayon (atacantes)