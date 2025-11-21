"Chego para buscar grandes conquistas com o Náutico", afirma Júnior Todinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O atacante foi o primeiro reforço anunciado pelo Náutico para a próxima temporada, que terá o Campeonato Pernambucano e a Série B do Brasileirão

Primeiro reforço do Náutico para o ano de 2026, o atacante Júnior Todinho não escondeu a satisfação de fechar com o clube alvirrubro para a próxima temporada. Aos 31 anos, ele estava no Vila Nova desde o ano passado. Além disso, acumula passagens por Vitória, Cuiabá, Guarani, Juventude, Mirassol, ABC e CSA.

"É um sentimento de felicidade que chego no Náutico. Fiquei feliz com a procura e o projeto. Chego com vontade, chego para buscar grandes conquistas com o Náutico. Tanto no Estadual quanto na Série B. Bastante motivado", afirmou Júnior Todinho.

No Timbu, o atacante disputará a titularidade com Kayon, Samuel Otusanya, Vinícius e Paulo Sérgio. Ainda neste ano, a tendência é que mais reforços sejam anunciado pelo Náutico para a próxima temporada.

Recentemente, o nome do lateral-direito Bryan foi especulado nos Aflitos. Ele já defendeu o Timbu e ainda se destacou atuando como ponta direita. Atualmente, possui vínculo com o Paysandu, que teve o rebaixamento decretado para a Série C de 2026.

Elenco do Náutico para 2026

Além dos atacantes, o Náutico já tem confirmados no elenco para o ano de 2026:

Muriel (goleiro)



Arnaldo, Igor Fernandes e Luiz Paulo (laterais)



Mateus Silva, Índio e Fagner Alemão (zagueiro)



Wenderson e Samuel (volantes)



Vinícius, Samuel Otusanya, Paulo Sérgio, Kayon e Júnior Todinho (atacantes)

Vale destacar que o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o zagueiro Fagner Alemão ainda possuem vínculos com o Náutico, pois sofreram graves lesões no joelho neste ano. Assim, por força de lei, os contratos precisaram ser estendidos pelo mesmo período de recuperação.

Além disso, o Náutico ainda busca as renovações com o zagueiro Carlinhos e os meias Vitinho e Lucas Cardoso. Porém, as negociações são mais complexas, já que eles pertencem ao Noroeste, Cruzeiro e Cuiabá, respectivamente.