De olho em 2026, pré-temporada do Santa Cruz começa na próxima terça-feira
A data foi confirmada pelo CEO Pedro Henriques e o estádio do Arruda pode ser usado como "centro de treinamento" ao longo do ano de 2026
Clique aqui e escute a matéria
O Santa Cruz começa a preparação para o ano de 2026 na terça-feira (25). A data do início da pré-temporada foi confirmada pelo CEO Pedro Henriques, em entrevista à Rádio Jornal. Além disso, o dirigente não descartou a possibilidade dos jogos acontecerem na Arena de Pernambuco.
Pedro Henriques explicou que a pré-temporada será feita entre o Centro de Treinamento Ninhos das Cobras e o estádio do Arruda. Porém, durante o ano, o José do Rego Maciel pode ser usado como um "CT".
"O que falta para o Arruda ser o que a gente deseja é dinheiro. Veja a necessidade de um investimento com responsabilidade. A Comissão Patrimonial faz um esforço grande para manter o estádio, só que existe a limitação financeira", afirmou o CEO.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Minha preocupação hoje é o planejamento para o ano de 2026. Então, manter o que fizemos na reta final desta temporada. Não jogar no Arruda, utilizar como um CT e fazer alguns treinos no Ninho das Cobras. Não adianta trazer os maiores reforços, se os jogadores não tiverem condições de treinar. Tem que ter estrutura", completou.
Em paralelo ao planejamento para a próxima temporada, o Santa Cruz passará por mais uma etapa do processo de tramitação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No próximo dia 30, será realizada no Arruda a Assembleia Geral de Sócios, que tem como pauta a venda de 90% das ações para a Cobra Coral Participações S/A.
Reforços do Santa Cruz
A direção do Santa Cruz ainda não oficializou nenhuma contratação para o ano de 2026. Por outro lado, nos bastidores, a informação que circula é que sete jogadores já estão com pré-contratos assinados: o goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, o zagueiro Ianson, ex-Tombense, o lateral-direito Pedro Costa, do Remo, o lateral-esquerdo Alex Ruan, do Brusque, além do volante Andrey, ex-Athletic, o meia Patrick Allan, ex-Náutico, e o atacante Robinho, do Botafogo-SP.
Vale lembrar que na próxima temporada a Cobra Coral disputará o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e ainda a Série C do Campeonato Brasileiro. O elenco profissional do Santa Cruz para o próximo ano deve ter cerca de 30 jogadores.