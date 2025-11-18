João Paulo vai voltar para o Santa Cruz? Entenda os cenários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ídolo coral, meia de 34 anos, que atuou pelo clube tricolor entre 2015 e 2016, está de saída do Seattle Sounders, dos Estados Unidos

Clique aqui e escute a matéria

Os rumores sobre um possível retorno do meia João Paulo ao Santa Cruz agitaram a torcida coral, que sonha com a volta do atleta, de saída do Seattle Sounders, dos Estados Unidos.

De acordo com o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, o retorno de João Paulo ao Tricolor do Arruda seria possível apenas com um auxílio financeiro por parte da SAF coral.

João Paulo recebe aproximadamente 50 mil dólares mensais (aproximadamente 266 mil, na cotação atual). Portanto, os valores estariam acima do teto salarial tricolor.

CEO se manifesta sobre chances de retorno de João Paulo

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, o CEO Pedro Henriques também abordou o possível retorno de João Paulo ao Santa Cruz.

Pedro afirmou que João Paulo "é um grande jogador" e que "teria todo o interesse em ter o atleta no Santa Cruz", mas ressaltou que a contratação do atleta precisaria estar dentro da realidade financeira da Cobra-Coral.

"Eu acho que João Paulo é um grande jogador, identificado com o clube, e teria todo interesse em ter um atleta desse no Santa Cruz.

Agora ele está dentro da realidade financeira do Santa Cruz? A gente tem que ter o respeito de conversar com todos os ídolos do Santa Cruz que demonstram interesse em saber do projeto, participar, eventualmente voltar, mas a gente tem que ter uma gestão com pé no chão e ser responsável," disse Pedro Henriques.

O Santa Cruz trabalha com um elenco mais enxuto para o início de 2026. A expectativa é de que o elenco possua, no máximo, 30 jogadores. A ideia é que aproximadamente 10 atletas sejam contratados.