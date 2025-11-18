João Paulo vai voltar para o Santa Cruz? Entenda os cenários
Ídolo coral, meia de 34 anos, que atuou pelo clube tricolor entre 2015 e 2016, está de saída do Seattle Sounders, dos Estados Unidos
Os rumores sobre um possível retorno do meia João Paulo ao Santa Cruz agitaram a torcida coral, que sonha com a volta do atleta, de saída do Seattle Sounders, dos Estados Unidos.
De acordo com o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, o retorno de João Paulo ao Tricolor do Arruda seria possível apenas com um auxílio financeiro por parte da SAF coral.
João Paulo recebe aproximadamente 50 mil dólares mensais (aproximadamente 266 mil, na cotação atual). Portanto, os valores estariam acima do teto salarial tricolor.
CEO se manifesta sobre chances de retorno de João Paulo
Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, o CEO Pedro Henriques também abordou o possível retorno de João Paulo ao Santa Cruz.
Pedro afirmou que João Paulo "é um grande jogador" e que "teria todo o interesse em ter o atleta no Santa Cruz", mas ressaltou que a contratação do atleta precisaria estar dentro da realidade financeira da Cobra-Coral.
"Eu acho que João Paulo é um grande jogador, identificado com o clube, e teria todo interesse em ter um atleta desse no Santa Cruz.
Agora ele está dentro da realidade financeira do Santa Cruz? A gente tem que ter o respeito de conversar com todos os ídolos do Santa Cruz que demonstram interesse em saber do projeto, participar, eventualmente voltar, mas a gente tem que ter uma gestão com pé no chão e ser responsável," disse Pedro Henriques.
O Santa Cruz trabalha com um elenco mais enxuto para o início de 2026. A expectativa é de que o elenco possua, no máximo, 30 jogadores. A ideia é que aproximadamente 10 atletas sejam contratados.