Santa Cruz: João Pedro e Jonatas Paulista não ficam para 2026

Santa Cruz segue sua preparação para o ano que vem e definiu o futuro de mais duas peças que estiveram no elenco da temporada 2025

Mais dois jogadores não devem ficar no Santa Cruz para o ano que vem. Segundo apuração do repórter João Victor Amorim, do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o volante Jonatas Paulista e o meia João Pedro não seguirão no clube.

Ambos os atletas serão emprestados. No caso de Jonatas, o acerto com o Uberlândia está bem encaminhado. Já João Pedro ainda está em negociações com o futuro clube, com acerto próximo de ocorrer ainda nesta semana.

Jonatas fez apenas dez jogos com a camisa coral, sem marcar gols. Por outro lado, João Pedro atuou em 27 partidas na temporada, marcando três vezes.

Elenco enxuto do Santa Cruz

Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o CEO do clube, Pedro Henriques, informou que o Santa Cruz deve ter no ano que vem um elenco com cerca de 30 jogadores. A folha deve ser um pouco maior do que a desse ano. Segundo ele, cerca de dez atletas serão contratados.