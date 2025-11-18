CEO do Santa Cruz fala sobre atrasos salariais do clube em entrevista ao Fórum Esportivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pedro Henriques deu entrevista para a Rádio Jornal na última segunda-feira (17) e elucidou vários pontos do atual momento da Cobra Coral; confira

Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (17), o CEO do Santa Cruz, Pedro Henriques, falou sobre a situação financeira do clube em relação aos salários dos jogadores e demais funcionários.

Neste momento, o clube tricolor se encontra em débito com seus profissionais em relação a folha de novembro e uma parte do mês de outubro.



"Estamos com a folha desse mês vencida (com funcionários e jogadores), e salve engano mais um pedaço do mês passado, que acredito que pagamos parcialmente. Eu tenho conversado constantemente com Eduardo Jorge, do nosso financeiro. Estamos buscando alternativas, já temos algumas situações em mente", disse.

De acordo com o CEO da Cobra Coral, a expectativa era de que o clube tivesse alcançado uma receita maior do que a que de fato alcançou, o que acabou atrapalhando os pagamentos dos atletas e funcionários.

"Nós esperávamos ter uma receita significativa que acabou não acontecendo numa negociação que vinha sendo conduzida pela gestão. Mas estamos trabalhando e acreditamos que em breve vamos resolver isso. O objetivo é não começar a próxima temporada com esses débitos em aberto", concluiu.

Santa Cruz vai utilizar o Arruda em 2026?

Henriques afirmou que o clube deve priorizar o uso do Arruda como centro de treinamento na próxima temporada.

A medida busca garantir melhor qualidade de trabalho para o elenco profissional.

Durante a conversa com o repórter João Victor Amorim, o CEO do clube afirmou que a experiência recente reforça a necessidade de utilizar o Arruda como base de treinos da equipe principal.

O dirigente contextualizou que a estratégia ideal, em sua visão, é repetir o modelo adotado pelo clube no mata-mata da Série D.

