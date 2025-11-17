O Bola de Ouro analisa: SAF do Santa Cruz, eleições do Náutico e a crise do Sport
Ralph de Carvalho detalha a busca por João Paulo, o fortalecimento de Bruno Becker no Náutico e questiona a permanência de Yuri Romão
A Rádio Jornal apresentou o comentário de Ralph de Carvalho sobre o momento do Santa Cruz, Náutico e Sport. Em relação à Cobra Coral, o comunicador afirmou que a chegada dos empresários responsáveis pela futura gestão está “praticamente sacramentada”, com a SAF avançando e devendo colocar fim ao discurso de “falta de dinheiro”, que, segundo ele, desgasta a imagem do clube.
O Santa já conta com cinco atletas em pré-contrato e 16 remanescentes da Série D, totalizando 21 jogadores para a campanha da Série C de 2025. O clube ainda busca um centroavante e dois pontas.
Ralph citou João Paulo, ex-Seattle Sounders, como alvo da SAF. Para ele, o meia de 34 anos se encaixa no perfil de “jogador de impacto”. João Paulo teve passagem marcante pelo Santa Cruz, atuando em 2015, conquistando dois Pernambucanos, a Copa do Nordeste de 2016 e participando do acesso à Série A.
“João Paulo tá engolindo a bola”, disse Ralph, reforçando que o meia é peça essencial no futebol: “Sou do tempo em que o jogador mais importante não era só o centroavante, era principalmente o meia.”
Ele também ressaltou a importância de ouvir a torcida: “As redes sociais representam a torcida como aquela que você vê na arquibancada. Quer ouvir a torcida? Ouça as redes sociais também.”
Náutico: Becker sai fortalecido após impugnação derrubada
Sobre as eleições do Náutico, marcadas para o dia 30, Ralph comentou o pedido de impugnação contra a chapa do presidente Bruno Becker, feito por um sócio. A comissão eleitoral rejeitou a impugnação por unanimidade, decisão seguida também pelo Conselho Deliberativo, que arquivou o pedido.
Para Ralph, o episódio fortaleceu Becker: “Acho que ele se fortaleceu, porque primeiro o pedido de impugnação foi rejeitado por unanimidade. Hoje o conselho apoia, então ele sai fortalecido. Às vezes tem mal que se torna bem.”
Sport: Elenco inflado, renovações controversas e pressão insustentável
O Sport iniciará 2026 com 38 jogadores com contrato ativo, número considerado excessivo por Ralph, que vê a necessidade urgente de uma “limpa”, renegociação salarial e ajustes gerais — já que há atletas com salários incompatíveis com a realidade da Série B.
O comentarista estranhou o fato de o presidente Yuri Romão, que diz que deixará o clube, ter antecipado as renovações de Rafael Thyere e Igor Cariús.
O diretor de futebol, Thiago Gasparino, justificou as renovações dizendo que os atletas “têm história no clube”. Ralph contestou: “Qual é a história de Igor Cariús? Ele foi indiciado e apenado por manipulação de resultados, e o Sport segurou, deu guarida.”
Para Ralph, Gasparino demonstra desconhecimento da história do Sport por ser recém-chegado. A pressão sobre Yuri Romão aumentou após o 5 a 1 sofrido recentemente, jogo em que o presidente deixou o estádio durante a partida. “A pressão tá tão grande que eu aposto que ele vai sair. Não há no mundo quem aguente isso.”
Se Yuri renunciar, o nome mais ventilado para assumir é o de Severino Otávio, o Branquinho, ex-presidente do Sport, ex-prefeito de Bezerros e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado. Ralph elogiou o perfil:
“É um cara profundamente centrado. Se assumir, vai fazer um bom elenco porque ouve especialistas e tem competência como gestor — diferente de Yuri, que colocou pessoas sem habilitação para montar plantéis.”
Acompanhe na íntegra:
