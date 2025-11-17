O Bola de Ouro analisa: SAF do Santa Cruz, eleições do Náutico e a crise do Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ralph de Carvalho detalha a busca por João Paulo, o fortalecimento de Bruno Becker no Náutico e questiona a permanência de Yuri Romão

A Rádio Jornal apresentou o comentário de Ralph de Carvalho sobre o momento do Santa Cruz, Náutico e Sport. Em relação à Cobra Coral, o comunicador afirmou que a chegada dos empresários responsáveis pela futura gestão está “praticamente sacramentada”, com a SAF avançando e devendo colocar fim ao discurso de “falta de dinheiro”, que, segundo ele, desgasta a imagem do clube.

O Santa já conta com cinco atletas em pré-contrato e 16 remanescentes da Série D, totalizando 21 jogadores para a campanha da Série C de 2025. O clube ainda busca um centroavante e dois pontas.

Ralph citou João Paulo, ex-Seattle Sounders, como alvo da SAF. Para ele, o meia de 34 anos se encaixa no perfil de “jogador de impacto”. João Paulo teve passagem marcante pelo Santa Cruz, atuando em 2015, conquistando dois Pernambucanos, a Copa do Nordeste de 2016 e participando do acesso à Série A.

“João Paulo tá engolindo a bola”, disse Ralph, reforçando que o meia é peça essencial no futebol: “Sou do tempo em que o jogador mais importante não era só o centroavante, era principalmente o meia.”

Ele também ressaltou a importância de ouvir a torcida: “As redes sociais representam a torcida como aquela que você vê na arquibancada. Quer ouvir a torcida? Ouça as redes sociais também.”

Náutico: Becker sai fortalecido após impugnação derrubada

Sobre as eleições do Náutico, marcadas para o dia 30, Ralph comentou o pedido de impugnação contra a chapa do presidente Bruno Becker, feito por um sócio. A comissão eleitoral rejeitou a impugnação por unanimidade, decisão seguida também pelo Conselho Deliberativo, que arquivou o pedido.

Para Ralph, o episódio fortaleceu Becker: “Acho que ele se fortaleceu, porque primeiro o pedido de impugnação foi rejeitado por unanimidade. Hoje o conselho apoia, então ele sai fortalecido. Às vezes tem mal que se torna bem.”

Sport: Elenco inflado, renovações controversas e pressão insustentável

O Sport iniciará 2026 com 38 jogadores com contrato ativo, número considerado excessivo por Ralph, que vê a necessidade urgente de uma “limpa”, renegociação salarial e ajustes gerais — já que há atletas com salários incompatíveis com a realidade da Série B.

O comentarista estranhou o fato de o presidente Yuri Romão, que diz que deixará o clube, ter antecipado as renovações de Rafael Thyere e Igor Cariús.

O diretor de futebol, Thiago Gasparino, justificou as renovações dizendo que os atletas “têm história no clube”. Ralph contestou: “Qual é a história de Igor Cariús? Ele foi indiciado e apenado por manipulação de resultados, e o Sport segurou, deu guarida.”

Para Ralph, Gasparino demonstra desconhecimento da história do Sport por ser recém-chegado. A pressão sobre Yuri Romão aumentou após o 5 a 1 sofrido recentemente, jogo em que o presidente deixou o estádio durante a partida. “A pressão tá tão grande que eu aposto que ele vai sair. Não há no mundo quem aguente isso.”

Se Yuri renunciar, o nome mais ventilado para assumir é o de Severino Otávio, o Branquinho, ex-presidente do Sport, ex-prefeito de Bezerros e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado. Ralph elogiou o perfil:

“É um cara profundamente centrado. Se assumir, vai fazer um bom elenco porque ouve especialistas e tem competência como gestor — diferente de Yuri, que colocou pessoas sem habilitação para montar plantéis.”

Acompanhe na íntegra:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/comentario-13h-ralph-de-carvalho-17-11-25/" target="_blank">O Bola de Ouro Analisa: SAF do Santa Cruz, eleições do Náutico e a crise do Sport</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.