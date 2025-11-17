Náutico: Pablo Vitório se retira da eleição; Bruno Becker será aclamado
Chapa "Náutico Unido", que representava a oposição ao mandato atual, não irá para o pleito. Becker iniciará segundo mandato à frente do Alvirrubro
Nesta segunda-feira (18), a Chapa Náutico Unido, formada por Pablo Vitório e Gilberto Kabbaz, retirou seu nome das eleições para o cargo de presidente do clube alvirrubro.
Atual presidente do Náutico e candidato à reeleição, Bruno Becker, candidato pela chapa Náutico do Futuro, será aclamado no dia 30 de novembro e permanecerá no cargo para o biênio 2026-2027.
O processo eleitoral será mantido, com a realização das eleições na data planejada. No entanto, não haverá bate-chapa. A cerimônia de posse será realizada no dia 8 de janeiro.
Em pronunciamento oficial, Pablo Vitório afirmou que a decisão pela retirada da chapa foi tomada após declarações do técnico Hélio dos Anjos em entrevista ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal.
Na ocasião, o comandante atrelou sua permanência na equipe alvirrubra à reeleição de Bruno Becker. Hélio também criticou a oposição.
A declaração foi proferida em um momento de escalada política, após Comissão Eleitoral e Conselho Deliberativo rejeitarem um pedido de impugnação contra a chapa formada por Bruno Becker e o vice, Ricardo Malta.
Confira a declaração de Pablo Vitório
"No momento em que a gente recebe a informação de que sim, Hélio dos Anjos só fica no Náutico vinculado ao presidente Bruno Becker, nós, pensando única e exclusivamente no Clube Náutico Capibaribe, anunciamos que retiramos na data de segunda-feira a nossa candidatura à presidência e vice-presidência do Clube Náutico Capibaribe.
Para que a gente possa desarmar os palanques, para que a gente possa começar efetivamente todo o planejamento para 2026 e para que a gente volte para o conselho deliberativo, volte para a arquibancada para apoiar e contribuir com o Clube Náutico Capibaribe da forma como sempre fiz", declarou Pablo Vitório.
Durante a declaração, Pablo Vitório também pediu para que "sejam desarmados os palanques", desejando boa sorte ao presidente Bruno Becker em seu segundo mandato à frente do Náutico.
"Agradeço a todos vocês, e faço o último pedido, que sejam desarmados os palanques. A partir de agora não temos mais dois candidatos, temos um único presidente do Clube Náutico Capibaribe, presidente esse que precisa do apoio de todos os alvirrubros", concluiu Vitório.