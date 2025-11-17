fechar
Nautico | Notícia

Náutico: Pablo Vitório se retira da eleição; Bruno Becker será aclamado

Chapa "Náutico Unido", que representava a oposição ao mandato atual, não irá para o pleito. Becker iniciará segundo mandato à frente do Alvirrubro

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/11/2025 às 15:42 | Atualizado em 17/11/2025 às 16:15
Pablo Vitório (E) e Gilberto Kabbaz (D)
Pablo Vitório (E) e Gilberto Kabbaz (D) - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Nesta segunda-feira (18), a Chapa Náutico Unido, formada por Pablo Vitório e Gilberto Kabbaz, retirou seu nome das eleições para o cargo de presidente do clube alvirrubro.

Atual presidente do Náutico e candidato à reeleição, Bruno Becker, candidato pela chapa Náutico do Futuro, será aclamado no dia 30 de novembro e permanecerá no cargo para o biênio 2026-2027.

O processo eleitoral será mantido, com a realização das eleições na data planejada. No entanto, não haverá bate-chapa. A cerimônia de posse será realizada no dia 8 de janeiro.

Em pronunciamento oficial, Pablo Vitório afirmou que a decisão pela retirada da chapa foi tomada após declarações do técnico Hélio dos Anjos em entrevista ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal.

Na ocasião, o comandante atrelou sua permanência na equipe alvirrubra à reeleição de Bruno Becker. Hélio também criticou a oposição.

A declaração foi proferida em um momento de escalada política, após Comissão Eleitoral e Conselho Deliberativo rejeitarem um pedido de impugnação contra a chapa formada por Bruno Becker e o vice, Ricardo Malta.

Confira a declaração de Pablo Vitório

"No momento em que a gente recebe a informação de que sim, Hélio dos Anjos só fica no Náutico vinculado ao presidente Bruno Becker, nós, pensando única e exclusivamente no Clube Náutico Capibaribe, anunciamos que retiramos na data de segunda-feira a nossa candidatura à presidência e vice-presidência do Clube Náutico Capibaribe.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para que a gente possa desarmar os palanques, para que a gente possa começar efetivamente todo o planejamento para 2026 e para que a gente volte para o conselho deliberativo, volte para a arquibancada para apoiar e contribuir com o Clube Náutico Capibaribe da forma como sempre fiz", declarou Pablo Vitório.

Leia Também

Durante a declaração, Pablo Vitório também pediu para que "sejam desarmados os palanques", desejando boa sorte ao presidente Bruno Becker em seu segundo mandato à frente do Náutico.

"Agradeço a todos vocês, e faço o último pedido, que sejam desarmados os palanques. A partir de agora não temos mais dois candidatos, temos um único presidente do Clube Náutico Capibaribe, presidente esse que precisa do apoio de todos os alvirrubros", concluiu Vitório.

Leia também

Copa do Brasil 2026: Evandro vê ação do Náutico no STJD como legítima, mas diz que ‘não vai prosperar’
COPA DO BRASIL 2026

Copa do Brasil 2026: Evandro vê ação do Náutico no STJD como legítima, mas diz que ‘não vai prosperar’
Náutico aciona STJD para tentar vaga na Copa do Brasil 2026; entenda o caso
COPA DO BRASIL 2026

Náutico aciona STJD para tentar vaga na Copa do Brasil 2026; entenda o caso

Compartilhe

Tags