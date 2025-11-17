fechar
Nautico |

Copa do Brasil 2026: Evandro vê ação do Náutico no STJD como legítima, mas diz que ‘não vai prosperar’

Presidente da FPF afirmou que a indicação do Maguary seguiu o regulamento e avalia que o pedido alvirrubro não deve avançar no STJD; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 17/11/2025 às 10:12
Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol
Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol - Divulgação / Assessoria FPF

Clique aqui e escute a matéria

A discussão sobre a última vaga pernambucana na Copa do Brasil de 2026 ganhou novo capítulo após o Náutico ingressar com um mandado de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O alvo do debate é a indicação do Maguary, apontado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como representante do Estado na ampliação do torneio.

Presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro de Carvalho afirmou que a indicação do Maguary apenas seguiu o que considera ser determinação explícita no regulamento da competição.

Segundo ele, diante das regras aplicadas, não havia alternativa para a federação.

“A FPF não tinha o que fazer, tinha que indicar o Maguary. O Náutico está marcando posição, está correto, está dando uma satisfação ao seu conselho e à sua torcida”, afirmou.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Evandro também avalia que a iniciativa do Náutico é legítima, mas não acredita que o pedido tenha viabilidade jurídica.

Eu não tenho nenhuma dúvida de que a ação não vai prosperar do ponto de vista jurídico. Não vejo como ela ter resultado satisfatório e deferimento do pedido. Não existe, ao meu ver, como advogado, imaginar que o STJD vai determinar a alteração do regulamento da CBF”, concluiu.

Náutico diz que a vaga deve ser definida via Ranking da CBF

O Náutico sustenta que, com o anúncio da ampliação em 1º de outubro, as vagas extras deveriam seguir o Ranking da CBF.

Por esse critério, o clube alvirrubro e o Santa Cruz ficariam com as duas novas posições.

A entidade máxima do futebol brasileiro distribuiu as vagas adicionais de acordo com a classificação do Campeonato Pernambucano, o que garantiu Sport, Retrô e Santa Cruz, além do Maguary, quarto colocado do Estadual.

Oficialmente, o Náutico afirma que, por enquanto, não irá se pronunciar publicamente sobre o tema.

Náutico: peças importantes devem permanecer para Série B 2026

Leia também

Náutico aciona STJD para tentar vaga na Copa do Brasil 2026; entenda o caso
COPA DO BRASIL 2026

Náutico aciona STJD para tentar vaga na Copa do Brasil 2026; entenda o caso
Eleição do Náutico: Guilherme dos Anjos comemora permanência da candidatura à reeleição de Bruno Becker
Pleito

Eleição do Náutico: Guilherme dos Anjos comemora permanência da candidatura à reeleição de Bruno Becker

Compartilhe

Tags