Náutico aciona STJD para tentar vaga na Copa do Brasil 2026; entenda o caso
Clube alvirrubro contesta a indicação do Maguary à Copa do Brasil e pede ao STJD que o critério siga o Ranking da CBF; confira detalhes do caso
O Náutico entrou com um mandado de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para disputar a Copa do Brasil de 2026.
A vaga hoje está destinada ao Maguary, conforme definições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
O clube alvirrubro, porém, argumenta que a ampliação de vagas anunciada em 1º de outubro deveria obedecer ao Ranking da CBF.
A ampliação do torneio criou novas vagas para os estados e, no caso de Pernambuco, a CBF determinou que elas seriam ocupadas pelas equipes subsequentes na classificação final do Campeonato Pernambucano.
Com isso, além de Sport, Retrô e Santa Cruz, o Maguary foi indicado como quarto colocado do Estadual.
O Náutico, porém, contesta esse entendimento e defende que os novos lugares deveriam ser preenchidos seguindo o Ranking Nacional, o que classificaria Náutico e o Santa Cruz.
O clube alvirrubro disse que não irá se posicionar publicamente sobre o tema neste momento.
Posição da Federação Pernambucana de Futebol
Presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro de Carvalho afirmou que a entidade apenas seguiu o que considera ser determinação expressa no regulamento.
O dirigente reforçou que, diante dessas regras, não havia alternativa além da indicação do Maguary.
Segundo ele, embora legítima, a ação dificilmente terá efeito prático.
“A FPF não tinha o que fazer, tinha que indicar o Maguary. O Náutico está marcando posição, está correto, está dando uma satisfação ao seu conselho e à sua torcida”, disse.
“Eu não tenho nenhuma dúvida de que a ação não vai prosperar do ponto de vista jurídico. Não vejo como ela ter resultado satisfatório e deferimento do pedido. Não existe, ao meu ver, como advogado, imaginar que o STJD vai determinar a alteração do regulamento da CBF”, concluiu.
