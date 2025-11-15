Náutico: Hélio dos Anjos reforça apoio a Becker e diz "estar do lado certo"
Técnico do acesso alvirrubro diz que só trabalha com Bruno Becker, critica a oposição e cita "turbulência" às vésperas da eleição de 30/11
Clique aqui e escute a matéria
O técnico Hélio dos Anjos jogou um pouco de lenha na fogueira na política do Náutico. Em entrevista ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, o treinador reafirmou de forma categórica que sua permanência para 2026 depende da reeleição do atual presidente, Bruno Becker, que disputa o pleito de 30 de novembro contra o opositor Pablo Vittorio.
“Hélio dos Anjos e sua equipe de trabalho só vão trabalhar no Náutico com o Bruno. Eu não fico no clube se houver qualquer outra mudança na presidência. É ponto definitivo na minha vida”, disse. Em outro momento, reforçou: “Estou do lado certo, estando com Bruno.”
A fala chega após semanas de escalada política. Um pedido de impugnação contra a chapa “Náutico do Futuro”, encabeçada por Becker e Ricardo Malta, foi rejeitado pela Comissão Eleitoral e, depois, pelo Conselho Deliberativo - ou seja, Becker está apto a concorrer. Assim, o peso de Hélio, que teve renovação anunciada pelo Náutico, junto com Guilherme dos Anjos, ganha força.
Hélio também mirou a oposição: “Não compactuo e não trabalho com esse tipo de pessoas que hoje só criam uma turbulência muito grande em relação ao Náutico. O momento é de reestruturação e depende muito de quem comanda o clube.” Segundo o treinador, há articulações de bastidores para “adiar votação” e “personalizar” a disputa contra Becker, o que ele classificou como nocivo ao ambiente do clube.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O técnico ainda cobrou clareza do grupo oposicionista na formação do departamento de futebol: “Por que a oposição não apresenta quem vai tocar o futebol? Se disserem que é um ex-presidente, ‘o mundo cai’.”