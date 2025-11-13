Náutico: Bruno Becker atualiza andamento do processo contra Odebrecht e Recuperação Judicial
As duas pautas são temas cruciais para o futuro do clube alvirrubro, que busca uma solução para os dois temas o quanto antes na Justiça
Clique aqui e escute a matéria
O presidente do Náutico e candidato à reeleição, Bruno Becker, concedeu entrevista à Rádio Jornal e atualizou duas questões jurídicas cruciais para o futuro do clube: o processo contra a Odebrecht e o andamento da Recuperação Judicial (RJ).
Segundo o mandatário, ambas as pautas estão seguindo o caminho correto, mas o clube não tem controle sobre os prazos de conclusão, que dependem exclusivamente da Justiça.
Sobre o processo que busca a liberação de valores junto à Odebrecht, Becker afirmou que a situação permanece a mesma e que o clube está aguardando o tempo necessário para a decisão judicial.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"A situação permanece a mesma, estamos no modo correto, buscando a liberação do valor e aguardando o tempo da Justiça. Está andando da forma como tem que ser e não existe o que fazer para acelerar. Todo o departamento jurídico e vários alvirrubros estão envolvidos neste tema. Vem avançando, mas não tem como cravar quando vai sair", disse Becker.
O presidente alvirrubro também destacou o envolvimento do departamento jurídico e ainda de diversos alvirrubros na questão.
Recuperação Judicial do Náutico
Em relação à Recuperação Judicial, Becker informou que o processo está tramitando dentro da normalidade e indicou as datas das assembleias com os credores.
"Sobre a Recuperação Judicial, o processo está tramitando dentro do andamento regular. A Assembleia Geral de Credores está marcada para o dia 11 de dezembro a primeira convocação e 18 de dezembro a segunda convocação. O clube, junto com assessorias jurídicas, está trabalhando para resolver da melhor forma", afirmou.