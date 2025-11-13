fechar
Nautico | Notícia

Náutico: Bruno Becker atualiza andamento do processo contra Odebrecht e Recuperação Judicial

As duas pautas são temas cruciais para o futuro do clube alvirrubro, que busca uma solução para os dois temas o quanto antes na Justiça

Por Davi Saboya Publicado em 13/11/2025 às 23:18
Bruno Becker, presidente do Náutico
Bruno Becker, presidente do Náutico - Gabriel França/JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

O presidente do Náutico e candidato à reeleição, Bruno Becker, concedeu entrevista à Rádio Jornal e atualizou duas questões jurídicas cruciais para o futuro do clube: o processo contra a Odebrecht e o andamento da Recuperação Judicial (RJ).

Segundo o mandatário, ambas as pautas estão seguindo o caminho correto, mas o clube não tem controle sobre os prazos de conclusão, que dependem exclusivamente da Justiça.

Leia Também

Sobre o processo que busca a liberação de valores junto à Odebrecht, Becker afirmou que a situação permanece a mesma e que o clube está aguardando o tempo necessário para a decisão judicial.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"A situação permanece a mesma, estamos no modo correto, buscando a liberação do valor e aguardando o tempo da Justiça. Está andando da forma como tem que ser e não existe o que fazer para acelerar. Todo o departamento jurídico e vários alvirrubros estão envolvidos neste tema. Vem avançando, mas não tem como cravar quando vai sair", disse Becker.

O presidente alvirrubro também destacou o envolvimento do departamento jurídico e ainda de diversos alvirrubros na questão.

Recuperação Judicial do Náutico

Em relação à Recuperação Judicial, Becker informou que o processo está tramitando dentro da normalidade e indicou as datas das assembleias com os credores.

"Sobre a Recuperação Judicial, o processo está tramitando dentro do andamento regular. A Assembleia Geral de Credores está marcada para o dia 11 de dezembro a primeira convocação e 18 de dezembro a segunda convocação. O clube, junto com assessorias jurídicas, está trabalhando para resolver da melhor forma", afirmou.

Leia também

Santa Cruz anuncia renovação de contrato do CEO Pedro Henriques
Renovação

Santa Cruz anuncia renovação de contrato do CEO Pedro Henriques
Crise no Sport: denúncias, risco de queda e a "auditoria cruel" sob Yuri Romão
Comentário Ralph de Carvalho

Crise no Sport: denúncias, risco de queda e a "auditoria cruel" sob Yuri Romão

Compartilhe

Tags