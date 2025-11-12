"Náutico precisa ser gerido com mais competência", afirma candidato a presidente da oposição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pablo Vitório realizou o lançamento oficial da chapa Náutico Unido em restaurante, nesta quarta-feira, 12 de dezembro, na Zona Oeste do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Candidato a presidente do Náutico, Pablo Vitório afirmou que o clube precisa ser gerido "com mais competição". Além disso, criticou o uso da indenização do Grupo Mateus para as despesas mensais. A empresa pagou uma indenização ao Timbu por desistir da negociação firmada para o aluguel de parte da área do Centro de Treinamento Wilson Campos, na Guabiraba.

A declaração foi dada no lançamento oficial da chapa "Náutico Unido". Ao lado do candidato a vice-presidente Gilberto Kabbaz, Pablo Vitório organizou o evento em um restaurante, na Zona Oeste do Recife.

"Náutico precisa ser gerido com mais competência, com mais responsabilidade. O desvio do recurso que os conselheiros destinaram para a Recuperação Judicial foi um desrespeito ao Conselho Deliberativo. Não podemos compactuar com isso. As contas de 2024 não foram aprovadas", afirmou.

Pablo Vitória e Gilberto Kabbaz representam o grupo de oposição do Náutico. Eles contam com o apoio de ex-presidentes como Edno Melo e Diógenes Braga.

Eleição do Náutico

A eleição do Náutico está marcada para acontecer no próximo dia 30 de novembro. Do lado da situação, o presidente Bruno Becker busca a reeleição, tendo como vice-presidente Ricardo Malta, que é o responsável pelo Centro de Treinamento Wilson Campos.