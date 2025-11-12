"Náutico precisa ser gerido com mais competência", afirma candidato a presidente da oposição
Pablo Vitório realizou o lançamento oficial da chapa Náutico Unido em restaurante, nesta quarta-feira, 12 de dezembro, na Zona Oeste do Recife
Candidato a presidente do Náutico, Pablo Vitório afirmou que o clube precisa ser gerido "com mais competição". Além disso, criticou o uso da indenização do Grupo Mateus para as despesas mensais. A empresa pagou uma indenização ao Timbu por desistir da negociação firmada para o aluguel de parte da área do Centro de Treinamento Wilson Campos, na Guabiraba.
A declaração foi dada no lançamento oficial da chapa "Náutico Unido". Ao lado do candidato a vice-presidente Gilberto Kabbaz, Pablo Vitório organizou o evento em um restaurante, na Zona Oeste do Recife.
"Náutico precisa ser gerido com mais competência, com mais responsabilidade. O desvio do recurso que os conselheiros destinaram para a Recuperação Judicial foi um desrespeito ao Conselho Deliberativo. Não podemos compactuar com isso. As contas de 2024 não foram aprovadas", afirmou.
Pablo Vitória e Gilberto Kabbaz representam o grupo de oposição do Náutico. Eles contam com o apoio de ex-presidentes como Edno Melo e Diógenes Braga.
Eleição do Náutico
A eleição do Náutico está marcada para acontecer no próximo dia 30 de novembro. Do lado da situação, o presidente Bruno Becker busca a reeleição, tendo como vice-presidente Ricardo Malta, que é o responsável pelo Centro de Treinamento Wilson Campos.