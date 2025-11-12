"Vivi algo grande aqui": Bruno Mezenga se despede do Náutico
Atacante de 37 anos balançou as redes 11 vezes com a camisa alvirrubra. Centroavante foi titular durante a campanha do acesso à Série B
O atacante Bruno Mezenga anunciou sua despedida do Náutico nesta quarta-feira (12), em mensagem publicada nas redes sociais.
O jogador, um dos nomes mais experientes do elenco alvirrubro, encerra seu ciclo no clube após participar da campanha que recolocou o Timbu na Série B do Campeonato Brasileiro.
Em um texto marcado pela emoção e gratidão, Mezenga destacou o orgulho de ter vestido a camisa alvirrubra e lembrou dos desafios e alegrias vividos ao longo da temporada.
“Hoje me despeço do Clube Náutico Capibaribe com o coração cheio de gratidão e respeito à camisa alvirrubra. Foram tantos momentos, alegrias, desafios, convivência, superações até o tão sonhado acesso”, escreveu o atacante.
Desde o primeiro dia em que vesti essa camisa, percebi o peso e a honra de representar mais que um clube: um time com história, com uma torcida vibrante, com identidade forte. Cada treino, cada jogo, cada abraço da torcida ficará gravado na memória”, disse.
Obrigado a todos que caminharam ao meu lado: aos amigos de equipe, à comissão técnica, aos funcionários do clube, aos torcedores que cantaram, apoiaram, criticaram... porque tudo isso me fez crescer. E, acima de tudo, obrigado à minha família que desde o início se envolveu e vestiu essa camisa com amor junto comigo”, afirmou.
Bruno Mezenga encerrou o texto reforçando o carinho pelo Náutico e desejando sucesso ao clube na sequência da caminhada. O atacante afirmou que "viveu algo grande" pelo time alvirrubro.
“Parto com saudade porque não dá para não ter, mas com a certeza de que vivi algo grande aqui. Desejo ao Náutico só vitórias, conquistas, e que continue sendo esse símbolo de paixão e identidade para tantos. Eu sigo, mas torcendo sempre por vocês. N-A-U-T-I-C-O, Náutico, Náutico, Náutico!”, finalizou.
Números da passagem de Bruno Mezenga pelo Náutico
Bruno Mezenga chegou ao Náutico em 2024 e se destacou na campanha do acesso em 2025, contribuindo com gols importantes e experiência em campo. Ao todo, o jogador balançou as redes 11 vezes em 49 partidas disputadas.
Com passagem por clubes como Flamengo, Goiás, Ferroviária e Santo André, o atacante somou mais um capítulo relevante à sua trajetória no futebol brasileiro.
Ainda não há confirmação sobre o próximo destino do jogador, que deve definir seu futuro nas próximas semanas.