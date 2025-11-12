"Vivi algo grande aqui": Bruno Mezenga se despede do Náutico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atacante de 37 anos balançou as redes 11 vezes com a camisa alvirrubra. Centroavante foi titular durante a campanha do acesso à Série B

Clique aqui e escute a matéria

O atacante Bruno Mezenga anunciou sua despedida do Náutico nesta quarta-feira (12), em mensagem publicada nas redes sociais.

O jogador, um dos nomes mais experientes do elenco alvirrubro, encerra seu ciclo no clube após participar da campanha que recolocou o Timbu na Série B do Campeonato Brasileiro.

Em um texto marcado pela emoção e gratidão, Mezenga destacou o orgulho de ter vestido a camisa alvirrubra e lembrou dos desafios e alegrias vividos ao longo da temporada.

“Hoje me despeço do Clube Náutico Capibaribe com o coração cheio de gratidão e respeito à camisa alvirrubra. Foram tantos momentos, alegrias, desafios, convivência, superações até o tão sonhado acesso”, escreveu o atacante.

Desde o primeiro dia em que vesti essa camisa, percebi o peso e a honra de representar mais que um clube: um time com história, com uma torcida vibrante, com identidade forte. Cada treino, cada jogo, cada abraço da torcida ficará gravado na memória”, disse.

Obrigado a todos que caminharam ao meu lado: aos amigos de equipe, à comissão técnica, aos funcionários do clube, aos torcedores que cantaram, apoiaram, criticaram... porque tudo isso me fez crescer. E, acima de tudo, obrigado à minha família que desde o início se envolveu e vestiu essa camisa com amor junto comigo”, afirmou.

Bruno Mezenga encerrou o texto reforçando o carinho pelo Náutico e desejando sucesso ao clube na sequência da caminhada. O atacante afirmou que "viveu algo grande" pelo time alvirrubro.

“Parto com saudade porque não dá para não ter, mas com a certeza de que vivi algo grande aqui. Desejo ao Náutico só vitórias, conquistas, e que continue sendo esse símbolo de paixão e identidade para tantos. Eu sigo, mas torcendo sempre por vocês. N-A-U-T-I-C-O, Náutico, Náutico, Náutico!”, finalizou.

Números da passagem de Bruno Mezenga pelo Náutico



Bruno Mezenga chegou ao Náutico em 2024 e se destacou na campanha do acesso em 2025, contribuindo com gols importantes e experiência em campo. Ao todo, o jogador balançou as redes 11 vezes em 49 partidas disputadas.

Com passagem por clubes como Flamengo, Goiás, Ferroviária e Santo André, o atacante somou mais um capítulo relevante à sua trajetória no futebol brasileiro.

Ainda não há confirmação sobre o próximo destino do jogador, que deve definir seu futuro nas próximas semanas.