Conselho Deliberativo do Náutico define futuro da candidatura de Bruno Becker nesta sexta-feira (14)

O órgão votará o recurso do sócio, que recebeu a negativa da Comissão Eleitoral sobre o pedido de impugnação da chapa do atual presidente

Por Davi Saboya Publicado em 13/11/2025 às 22:19 | Atualizado em 13/11/2025 às 22:22
Bruno Becker, presidente do N&aacute;utico
Bruno Becker, presidente do Náutico - JAILTON JR./JC IMAGEM

O futuro da candidatura à reeleição do presidente Bruno Becker será decidido pelo Conselho Deliberativo do Náutico, na noite desta sexta-feira (14). O órgão avaliará o recurso do sócio José Félix, que recebeu a negativa sobre o pedido de impugnação da chapa "Náutico do Futuro".

A justificativa do sócio é que a Comissão Eleitoral errou ao dizer que não possui competição para avaliar "atos de gestão". Isso porque a argumentação de José Félix para barrar a chapa gira em torno da não aprovação das contas de 2024 da atual gestão.

A eleição do Náutico, marcada para o dia 30 de novembro, será disputada por duas chapas.

A chapa da situação, denominada “Náutico do Futuro”, é encabeçada pelo atual presidente Bruno Becker, que busca a reeleição, tendo como vice Ricardo Malta, vice-presidente do Centro de Treinamento Wilson Campos.

Na oposição, a chapa “Náutico Unido” tem como candidato à presidência o ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo Pablo Vitório, e o conselheiro Gilberto Kabbaz como seu vice.

Sócios do Náutico

No total, estão aptos a votar no pleito 4.345 sócios do clube, distribuídos nas categorias Patrimonial, Patrimonial Antigo, Contribuinte, Vermelho de Luta, Branco de Paz, Remido, 100% Timba, Emérito, Benemérito e Torcedor Timbu.

