Conselho Deliberativo do Náutico mantém candidatura à reeleição do presidente Bruno Becker

Sócio entrou com um recurso no órgão após receber a negativa da Comissão Eleitoral em torno do pedido de impugnação da chapa "Náutico do Futuro"

O Conselho Deliberativo do Náutico rejeitou o recurso do sócio José Félix e manteve a candidatura à reeleição do presidente Bruno Becker. A decisão foi tomada após longa reunião na noite desta sexta-feira (14).7

O sócio já tinha recebido a negativa da Comissão Eleitoral no começo desta semana, mas entrou o pedido no órgão máximo do clube. Durante a reunião, José Félix se comprometeu a não levar o assunto para a Justiça.

Assim, a eleição do Náutico está confirmada para o próximo dia 30 de novembro com as chapas da situação e oposição.

O grupo de situação, denominado "Náutico do Futuro", é encabeçado pelo atual presidente Bruno Becker, que tem Ricardo Malta, atual gestor do Centro de Treinamento Wilson Campos, como vice-presidente.

Já a chapa de oposição "Náutico Unido" é liderada pelo ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo, Pablo Vitório, que concorre à presidência ao lado do conselheiro Gilberto Kabbaz, candidato a vice-presidente.

No total, 4.345 sócios estão aptos a participar do pleito, abrangendo as categorias Patrimonial, Patrimonial Antigo, Contribuinte, Vermelho de Luta, Branco de Paz, Remido, 100% Timba, Emérito, Benemérito e Torcedor Timbu.