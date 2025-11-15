fechar
Nautico | Notícia

Eleição do Náutico: Guilherme dos Anjos comemora permanência da candidatura à reeleição de Bruno Becker

O técnico realizou uma postagem no perfil do Instagram logo após a decisão do Conselho Deliberativo, que manteve a chapa na disputa

Por Davi Saboya Publicado em 15/11/2025 às 19:23
Guilherme dos Anjos (D) ao lado de H&eacute;lio no treino do N&aacute;utico
Guilherme dos Anjos (D) ao lado de Hélio no treino do Náutico - Gabriel França/CNC

O técnico Guilherme dos Anjos comemorou a permanência da candidatura à reeleição do presidente Bruno Becker na eleição do Náutico. Por meio da conta pessoal no Instagram, ele realizou uma postagem, ainda na noite da sexta-feira (14), logo após a decisão do Conselho Deliberativo.

"Senhores, dia de seguir comemorando com o Náutico sempre vencendo. Poucos não querem, mas o clube irá crescer, evoluir, melhorar e é inevitável. Vida que segue feliz", escreveu Guilherme.

Após receber a negativa da Comissão Eleitoral, o sócio alvirrubro José Félix entrou com um recurso no Conselho para impugnar a chapa "Náutico do Futuro", que tem Bruno Becker (presidente) e Ricardo Malta (vice-presidente).

Reprodução/Instagram
Publicação feita por Guilherme dos Anjos no Instagram - Reprodução/Instagram

Porém, o Deliberativo rejeitou o recurso e manteve a candidatura de Becker. O órgão se considero inapto a impugnar a chapa.

Após a reunião, o sócio afirmou que não irá levar o assunto para a Justiça. A tese dele era que Bruno Becker não poderia ser candidato, pois a prestação de contas de 2024 ainda não foi aprovada.

Eleição do Náutico

A eleição do Náutico acontece no próximo dia 30 de novembro. Os sócios irão escolher apenas os líderes do Executivo para o próximo biênio, já que o mandato do Conselho Deliberativo é de quatro anos.

A chapa de oposição "Náutico Unido" é liderada pelo ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo, Pablo Vitório, que concorre à presidência ao lado do conselheiro Gilberto Kabbaz, candidato a vice-presidente.

No total, 4.345 sócios estão aptos a participar do pleito, abrangendo as categorias Patrimonial, Patrimonial Antigo, Contribuinte, Vermelho de Luta, Branco de Paz, Remido, 100% Timba, Emérito, Benemérito e Torcedor Timbu.

