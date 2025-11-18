Santa Cruz deve ter elenco com cerca de 30 jogadores e mira 9 ou 10 reforços
Segundo o CEO do clube, Pedro Henriques, folha do Santa Cruz não deve subir muito para o ano que vem, se mantendo mais ou menos igual a de 2025
Clique aqui e escute a matéria
Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o CEO do Santa Cruz, Pedro Henriques, explicou como deve o planejamento do Santa Cruz para o ano que vem. Segundo ele, a folha do clube não deve subir muito em relação a desse ano e o clube deve ter cerca de 30 jogadores no elenco profissional.
Segundo assim, ele pontuou que, tomando os atletas que já estão no clube, a ideia é trazer mais 9 ou 10 jogadores para o ano que vem.
"A gente vai ter um elenco enxuto sim. Não pretendemos ter mais de 30 jogadores. A gente vai atingir nosso objetivo de ter uma quantidade x de atletas, vamos trazer outros x atletas, subir alguns atletas da base. E o objetivo é fazer mais com menos. Estamos fazendo movimento de mercado para trazer ali 9 ou dez atletas", disse Henriques.
O CEO, contudo, evitou falar em nomes que estão negociando com o Santa Cruz. Contudo, informações de bastidores apontam que 7 atletas já estão com pré-contrato. São o goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, o zagueiro Ianson, ex-Tombense, o lateral-direito Pedro Costa, do Remo, o lateral-esquerdo Alex Ruan, do Brusque, além do volante Andrey, ex-Athletic, o meia Patrick Allan, ex-Náutico, e o atacante Robinho, do Botafogo-SP.
Importante frisar que o clube oficialmente não anunciou ainda nenhum desses nomes citados.