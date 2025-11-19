Com contrato até 2029, Felipe Alves vive indefinição no Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O goleiro perdeu espaço para o prata da casa Rokenedy e terminou o ano em baixa

Aos 37 anos, Felipe Alves encerrou a temporada 2025 em um cenário inesperado: sem vaga entre os titulares e com futuro indefinido no Santa Cruz. O goleiro, que tem contrato longo, válido até 2029, perdeu espaço para o prata da casa Rokenedy e terminou o ano em baixa. Segundo o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, a direção coral vê com bons olhos um empréstimo do experiente arqueiro, mas a movimentação só avança se houver interesse também do atleta.



Para 2026, o Santa Cruz já conta com dois nomes para a posição. Além de Rokenedy, o clube confirmou a chegada de Gabriel Souza, de 21 anos, ex-Bahia. O jovem estava livre no mercado desde 31 de julho, após o fim de seu contrato com o tricolor baiano, onde acumulou três partidas na atual temporada.

Apesar da intenção de buscar uma saída para Felipe Alves, o clube conduz a situação com cautela. A diretoria entende que qualquer exposição pode gerar ruídos internos, e por isso deve manter as conversas de forma discreta nos próximos dias.

Outras saídas

O departamento de futebol também deve oficializar, em breve, as saídas por empréstimo do meia Matheus Melo e do atacante João Pedro. Além deles, o Santa Cruz já confirmou a transferência de Jonatas Paulista para o Uberlândia-MG.

Reforços para 2026

A montagem do elenco segue ativa. Até o momento, o Santa Cruz encaminhou seis contratações para a próxima temporada:

Gabriel Souza, goleiro (ex-Bahia)

Pedro Costa, lateral-direito (Remo)

Ianson, zagueiro (Brusque)

Alex Ruan, lateral-esquerdo (Brusque)

Patrick Allan, meia (Náutico)

Andrey, volante (ex-Vasco e Coritiba)

A tendência é que novas movimentações aconteçam conforme o clube ajusta o elenco e redefine o planejamento para 2026.