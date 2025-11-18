Cartomante e numeróloga impressiona torcedores ao acertar previsões sobre Santa Cruz, Náutico e Sport
Ela afirmou que o Santa Cruz subiria para a Série C; que o Náutico conquistaria o acesso para a Série B; e que o Sport iria da Série A para a Série B
As previsões feitas pela cartomante e numeróloga no fim de 2024 voltaram ao centro das discussões nas redes sociais após se confirmarem ao longo da temporada 2025.
Em uma entrevista ao podcast Mercado Business, da PlayHits, gravada em dezembro do ano passado, Wanessa antecipou o destino dos três principais clubes pernambucanos — e acertou todos.
Na ocasião, ela afirmou que o Santa Cruz subiria da Série D para a Série C; que o Náutico conquistaria o acesso da Série C para a Série B; e que o Sport enfrentaria um ano turbulento, com queda da Série A para a Série B. Meses depois, cada uma das previsões se confirmou, surpreendendo torcedores e despertando ainda mais interesse pelo trabalho da numeróloga.
“As cartas mostravam ciclos muito claros de mudança. 2025 seria um ano de viradas — umas positivas, outras desafiadoras”, relembra Wanessa, que vê a repercussão como consequência de um trabalho que une técnica e intuição.
Natural de Maceió e radicada no Recife, Wanessa começou no Tarot durante a pandemia, em busca de respostas para um período incerto. Em cinco anos, especializou-se em Tarot e Numerologia e passou a atender clientes em várias partes do mundo.
Com formação em Moda e Marketing, encontrou no esoterismo uma forma de orientar pessoas em decisões pessoais e profissionais.
“O que me move é ajudar a clarear caminhos. Quando compreendemos o movimento dos ciclos, começamos a enxergar o que antes parecia confuso”, explica.
Com atendimentos online e cada vez mais procura, Wanessa Quintella se consolida como um dos novos nomes de destaque entre profissionais de previsões e leituras energéticas.