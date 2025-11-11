A sorte muda de lado — e agora está com 5 signos
A sensação é de que tudo começa a se encaixar naturalmente, e até o que deu errado no passado ganha novo significado
Os ventos do destino começam a soprar em uma nova direção.
A sorte, antes concentrada em poucos, agora muda de lado e passa a favorecer cinco signos que entram em um período de viradas positivas e oportunidades inesperadas.
Os astros movimentam o tabuleiro da vida, trazendo chances de crescimento, reconciliações, ganhos materiais e coincidências que parecem obra do acaso — mas que, na verdade, são respostas ao merecimento de quem soube esperar o momento certo.
Áries (21 de março a 19 de abril)
A sorte sorri novamente para Áries, que retoma o protagonismo e sente o impulso de agir com coragem. Novas portas se abrem no campo profissional, e projetos antes parados ganham ritmo.
A energia marciana favorece vitórias rápidas e reviravoltas positivas. Este é o momento ideal para arriscar, enviar aquela mensagem importante ou apostar em algo que parecia distante.
O universo está pronto para recompensar sua ousadia.
Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)
Com Mercúrio em posição favorável, Gêmeos entra em uma fase de sincronicidades e boas notícias. A sorte se manifesta em contatos, oportunidades e ideias que surgem no momento exato.
Viagens, estudos e mudanças de ambiente podem trazer benefícios inesperados.
O geminiano deve confiar no poder da palavra e na leveza das decisões intuitivas — o que começa como acaso pode se transformar em um grande avanço.
Leão (23 de julho a 22 de agosto)
O brilho leonino volta a atrair sorte e reconhecimento. Situações que antes pareciam estagnadas ganham movimento, especialmente na carreira e na vida afetiva.
Convites, propostas e reencontros marcam esse novo ciclo. O segredo para Leão é agir com generosidade e entusiasmo, pois quanto mais compartilha sua luz, mais o universo devolve em forma de boas oportunidades.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)
Regido por Júpiter, o planeta da expansão e da sorte, Sagitário vive um de seus períodos mais afortunados do ano. O signo recebe proteção divina em assuntos ligados a viagens, ensino e novos projetos.
A sensação é de que tudo começa a se encaixar naturalmente, e até o que deu errado no passado ganha novo significado. O momento pede fé — o que Sagitário mais sabe oferecer.
Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)
Com a mente aberta e a criatividade em alta, Aquário vê a sorte se manifestar de forma inusitada. Ideias originais ganham reconhecimento, amizades se fortalecem e oportunidades surgem onde menos se espera.
A energia do acaso trabalha a favor do aquariano, que deve seguir os impulsos inovadores e não temer o novo. A mudança de rota pode ser o melhor golpe de sorte deste ciclo.