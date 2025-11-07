fechar
Porto de Galinhas terá sexta-feira (7) de calor intenso e tempo estável

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 23°C e 34°C

07/11/2025
Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta sexta-feira (7 de novembro de 2025), vai encontrar um dia de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 23°C e 34°C, mantendo o clima quente e úmido característico do litoral pernambucano.

A umidade relativa do ar deve oscilar entre 60% e 95%, o que tende a intensificar a sensação térmica durante o período da tarde, especialmente para quem aproveitar as piscinas naturais, os passeios de jangada ou uma caminhada pela orla.

Com o tempo firme e o sol predominando ao longo do dia, o cenário será propício para banhos de mar, momentos de descanso na areia e para contemplar as paisagens que consagram Porto de Galinhas como um dos destinos mais encantadores e visitados do Nordeste.

