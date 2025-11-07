fechar
Tábuas da maré: saiba como estará a maré em Porto de Galinhas nesta sexta-feira (7)

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h48, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h18

07/11/2025
Quem estiver em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta sexta-feira (7 de novembro de 2025), poderá aproveitar um dia de sol forte, mar calmo e cenário perfeito para os tradicionais passeios de jangada e mergulhos nas piscinas naturais.

As condições também favorecem caminhadas pela orla e momentos de descanso à beira-mar, com a paisagem tropical em seu melhor estado.

De acordo com o site Tábuas da Maré, o sol nasce às 4h48 e se põe às 17h18, garantindo mais de doze horas de luminosidade — tempo ideal para explorar as águas cristalinas e os recifes que fazem da praia um dos destinos mais procurados do Nordeste.

Os horários das marés para o dia são os seguintes:

Primeira maré alta: 5h20 – 2,4 m

Primeira maré baixa: 11h35 – 0,3 m

Segunda maré alta: 17h36 – 2,3 m

Segunda maré baixa: 23h53 – 0,2 m

Com um coeficiente de maré de 92, classificado como muito alto, o espetáculo natural deve alcançar seu ponto mais bonito nas primeiras horas da manhã, quando a luz do sol realça os tons esverdeados e azulados das piscinas naturais.

O cenário também é ideal para os passeios conduzidos pelos jangadeiros locais, que orientam os visitantes sobre os melhores pontos para mergulho e observação da vida marinha.

A experiência alia beleza, sustentabilidade e segurança, consolidando Porto de Galinhas como um dos destinos mais encantadores do litoral pernambucano.

