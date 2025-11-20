fechar
Brasileirao | Notícia

Brasileirão: Fluminense vence clássico e Santos tropeça na luta contra o Z4

Verdão empata e não aproveita derrota do Flamengo no clássico; Santos tropeça na Vila e segue ameaçado. Rodada segue nesta quinta.

Por Túlio Feitosa Publicado em 20/11/2025 às 0:01
Jogadores do Fluminense comemoram gol na partida entre Fluminense e Flamengo válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, realizada no Estádio do Maracanã
Jogadores do Fluminense comemoram gol na partida entre Fluminense e Flamengo válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, realizada no Estádio do Maracanã - MAURO SILVA/Prime Fotografias/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Em noite de cinco confrontos pela Série A do Campeonato Brasileiro, a disputa pela liderança e pela permanência se mantiveram acirradas.

Em duelo de opostos, o Vitória e o Palmeiras se enfrentaram por objetivos distintos, mas acabaram empatando a partida em 0 a 0, no Allianz Parque. Resultado ruim para o Verdão, que vinha de duas derrotas seguidas e acabou perdendo a liderança para o Flamengo nas rodadas anteriores.

Por sorte do clube paulista, o rubro-negro carioca acabou saindo derrotado no clássico diante do Fluminense e ficou a apenas um ponto na frente do Palmeiras. O Tricolor das Laranjeiras derrotou o Flamengo por 2 a 1 e acabou subindo para a 6ª colocação, entrando na zona de classificação para a Copa Libertadores da América.

Leia Também

Na Vila Belmiro, o Santos também acabou tropeçando na luta contra o rebaixamento. Após abrir o placar diante do Mirassol no início do jogo, acabou sofrendo o empate na segunda etapa da partida, terminando 1 a 1. O Peixe seguiu na 16ª colocação com um ponto a mais que o Vitória, atual 17º colocado.

Já no meio da tabela, o Grêmio recebeu o Vasco da Gama em Porto Alegre-RS e fez valer o mando de campo ao bater o Cruzmaltino por 2 a 0. Com a vitória, o tricolor gaúcho ultrapassou o Vasco na tabela, chegando à 11ª colocação.

Os duelos foram válidos pela 34ª rodada, exceto o confronto entre Palmeiras e Vitória foi válido pela 37ª rodada de forma antecipada, já que o Atlético-MG - adversário do Porco na 34ª rodada - se prepara para a final da Copa Sul-Americana, que acontece neste sábado (22).

Rodada termina nesta quinta (20)

Nesta quinta, quatro jogos ainda serão realizados pela 34ª rodada. Às 16h, horário de Brasília, o Juventude, ainda na luta contra o rebaixamento, recebe o Cruzeiro no Alfredo Jaconi. A Raposa pode aproveitar o tropeço do Flamengo e Palmeiras para se aproximar da liderança do Brasileirão.

Às 18h, o Bahia retorna aos gramados em duelo nordestino diante do Fortaleza. Já às 19h30, Corinthians e São Paulo se enfrentam no clássico Majestoso.

Fechando a noite de partidas, o Ceará recebe o Internacional em jogo que pode afastar o Vozão de vez da zona de rebaixamento, enquanto o Colorado - a um ponto de distância do Z4 - se encontra numa posição mais complicada e busca abrir margem para o Vitória, atual 17º colocado.


