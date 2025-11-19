Santa Cruz supera 200 acordos e negocia mais de R$ 3 milhões em dívidas na Recuperação Judicial
A próxima etapa do processo acontecerá no dia 25, quando haverá uma nova rodada de negociações
O Santa Cruz avançou de forma significativa em seu processo de Recuperação Judicial. Em três rodadas de mediações extrajudiciais, o clube já fechou mais de 200 acordos com credores, ultrapassando R$ 3 milhões em dívidas negociadas, segundo apuração do repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal. O volume de acordos representa um dos passos mais importantes desde o início da RJ e é considerado fundamental para viabilizar a futura SAF coral.
A próxima etapa do processo acontecerá no dia 25, quando haverá uma nova rodada de negociações. O formato permanece o mesmo da fase inicial: o clube busca acordos com credores de todas as classes, com prioridade para os trabalhistas que aceitarem receber até R$ 30 mil pelos seus créditos.
Paralelamente às rodadas coletivas, o Santa Cruz também realiza mediações individuais ao longo do mês. Credores interessados podem solicitar atendimento pelo e-mail campanhascfc@petraconsultores.com.br
, mecanismo criado para acelerar a resolução das pendências financeiras.
Confira os dez maiores credores listados na RJ do Santa Cruz:
- R$ 8.283.717 – Antônio Santana de Souza (Neto, ex-jogador)
- R$ 8.081.893 – Edinaldo Batista Libânio (Grafite, ex-jogador)
- R$ 4.079.755 – Everton Leandro dos Santos Pinto (Everton Santos, ex-jogador)
- R$ 3.530.924 – Alírio Moraes de Melo e Advogados (ex-presidente)
- R$ 3.328.377 – Arena Pernambuco Negócios e Investimentos
- R$ 3.115.503 – Portal Nova Promotora de Vendas e Serviços
- R$ 2.846.972 – Ingresso Fácil Pré-Venda e Venda de Ingressos
- R$ 2.687.000 – Bruno da Silva Rego (empresário)
- R$ 2.267.648 – Derival Beserra Cavalcante (Dedé, ex-jogador)
- R$ 2.201.549 – Daniel Camargo Coracini (empresário)