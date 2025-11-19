Santa Cruz supera 200 acordos e negocia mais de R$ 3 milhões em dívidas na Recuperação Judicial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A próxima etapa do processo acontecerá no dia 25, quando haverá uma nova rodada de negociações

O Santa Cruz avançou de forma significativa em seu processo de Recuperação Judicial. Em três rodadas de mediações extrajudiciais, o clube já fechou mais de 200 acordos com credores, ultrapassando R$ 3 milhões em dívidas negociadas, segundo apuração do repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal. O volume de acordos representa um dos passos mais importantes desde o início da RJ e é considerado fundamental para viabilizar a futura SAF coral.

A próxima etapa do processo acontecerá no dia 25, quando haverá uma nova rodada de negociações. O formato permanece o mesmo da fase inicial: o clube busca acordos com credores de todas as classes, com prioridade para os trabalhistas que aceitarem receber até R$ 30 mil pelos seus créditos.

Paralelamente às rodadas coletivas, o Santa Cruz também realiza mediações individuais ao longo do mês. Credores interessados podem solicitar atendimento pelo e-mail campanhascfc@petraconsultores.com.br

, mecanismo criado para acelerar a resolução das pendências financeiras.

Confira os dez maiores credores listados na RJ do Santa Cruz: