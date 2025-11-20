fechar
Resumo do Jogo: Tigre do ABC Paulista e Timbu se Enfrentam na Série C, com Gol Falho e Retorno das Falhas Defensivas do Náutico

Por Blog do Torcedor Publicado em 20/11/2025 às 14:46
Resumo do Jogo Náutico VS Tigre do ABC Paulista

Marco Antônio quase aproveitou esse passe de calcanhar de Patrick Allan. A finalização exigiu uma grande defesa do goleiro Júnior Oliveira. O bicho pegou mesmo e foi no segundo tempo.

Aos 6 minutos, o volante Foguinho, esse é o apelido dele mesmo, tá? Pegou o rebote do chute de Filipe Azevedo e abriu o placar para o tigre do ABC Paulista. Alguns minutos depois, aos 23, o empate do Timbu.

A zaga não afastou o cruzamento de Vinícius e Marco Antônio deixou tudo igual. O resultado não muda em nada a vida dos times na Série C.

Invencibilidade do Náutico

Agora o Náutico voltou a sofrer gol depois de 8 partidas, mas segue invicto a 11 jogos na competição.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

