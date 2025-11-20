Resumo do Jogo: Tigre do ABC Paulista e Timbu se Enfrentam na Série C, com Gol Falho e Retorno das Falhas Defensivas do Náutico
Resumo do Jogo Náutico VS Tigre do ABC Paulista
Marco Antônio quase aproveitou esse passe de calcanhar de Patrick Allan. A finalização exigiu uma grande defesa do goleiro Júnior Oliveira. O bicho pegou mesmo e foi no segundo tempo.
Aos 6 minutos, o volante Foguinho, esse é o apelido dele mesmo, tá? Pegou o rebote do chute de Filipe Azevedo e abriu o placar para o tigre do ABC Paulista. Alguns minutos depois, aos 23, o empate do Timbu.
A zaga não afastou o cruzamento de Vinícius e Marco Antônio deixou tudo igual. O resultado não muda em nada a vida dos times na Série C.
Invencibilidade do Náutico
Agora o Náutico voltou a sofrer gol depois de 8 partidas, mas segue invicto a 11 jogos na competição.
