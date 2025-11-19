fechar
Nautico | Notícia

Náutico: Becker lança chapa e fala de naming rights dos Aflitos, SAF e CT

Atual presidente apresentou propostas estruturais para o Náutico, falou em "pensar grande com responsabilidade" e tratou de temas como CT e SAF

Por Thiago Wagner Publicado em 19/11/2025 às 17:32 | Atualizado em 19/11/2025 às 17:34
Imagem de Bruno Becker ao lado do vice Ricardo Malta
Imagem de Bruno Becker ao lado do vice Ricardo Malta - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O presidente Bruno Becker lançou oficialmente, nesta quarta-feira (19), no Centro do Recife, a chapa “Náutico do Futuro”, iniciativa que marca a continuidade do projeto que ele lidera à frente do clube. Sem concorrentes após a desistência da oposição, Becker será aclamado presidente na eleição marcada para 30 de novembro. No evento, ele reforçou princípios, diretrizes e metas para a gestão 2026, com foco em modernização, sustentabilidade e ampliação das receitas.

Logo na abertura, Becker explicou que a apresentação não era apenas um ato formal, mas um passo para alinhar expectativas e comunicar caminhos.

“Quando a gente comunica bem, tudo tende a fluir com naturalidade. Vamos errar e acertar, como qualquer gestão, mas é importante deixar claro o caminho que queremos traçar”, afirmou.

“Pensar grande com responsabilidade”

Um dos pontos centrais da apresentação foi a frase que o presidente vem repetindo desde o acesso: “pensar grande com responsabilidade”. Para Becker, isso significa olhar para o tamanho do Náutico e aproveitar o potencial que ainda é subutilizado.

“Às vezes desperdiçamos muito do potencial do clube. Isso vale para o time de futebol, para o patrimônio e especialmente para o CT. Ali é uma área valiosíssima. Podemos fazer mais, sempre com responsabilidade, para que o Náutico mude de patamar”, explicou.

Ele citou diretamente a possibilidade de um projeto amplo na área do CT Wilson Campos, que tem cerca de 50 hectares, com uso de até 10 para o futebol e o restante destinado a um equipamento que gere receitas e valor para o associado.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Naming rights em discussão

Becker também confirmou que o clube trabalha ativamente o projeto de naming rights para os Aflitos - pauta que ganha força com o retorno do time à Série B.

“O clube está no mercado, existe desenho do departamento comercial e de marketing. Não há nada firmado, mas é um produto excelente, ainda mais agora na Série B”, disse. A farmacêutica que já patrocina o clube é um dos nomes que circulam, mas sem avanço concreto até aqui.

SAF segue na agenda

Apesar de não ter aparecido no slide de apresentação, Becker tratou diretamente da pergunta sobre a SAF. Segundo ele, o tema não está engavetado e continua sendo pauta estratégica.

“SAF é uma agenda permanente. O clube saiu maior daquela discussão com o Consórcio Timbu, porque amadureceu. Hoje sabemos o que queremos. O Náutico tem que definir seu modelo e ir ao mercado — e não o contrário”, declarou.

Becker também ressaltou que a decisão sobre SAF não cabe apenas ao Executivo, mas deve ser discutida em comitês e grupos de trabalho, com participação ampla.

Efeito da aclamação: “celeridade”

Sem bate-chapa após a desistência da oposição, Becker destacou que a aclamação libera processos que antes precisariam aguardar o resultado da eleição.

“Isso dá celeridade. Por exemplo, estamos mudando o fornecedor de material esportivo para um contrato que começa em janeiro de 2026. Em um cenário de disputa, teríamos que esperar a eleição e levar ao Conselho. Agora, a gestão futura é a atual. Então podemos avançar imediatamente”, disse.

Ele também citou que outras pautas administrativas e estruturais ganham velocidade por não dependerem da definição eleitoral.

Leia também

Vinícius antecipa pré-temporada, exalta Bruno Becker e projeta Náutico forte em 2026
Náutico

Vinícius antecipa pré-temporada, exalta Bruno Becker e projeta Náutico forte em 2026
Náutico anuncia a contratação do atacante Júnior Todinho, ex-Vila Nova
Contratação

Náutico anuncia a contratação do atacante Júnior Todinho, ex-Vila Nova

Compartilhe

Tags