Náutico anuncia a contratação do atacante Júnior Todinho, ex-Vila Nova
Jogador de 31 anos defendeu o clube goiano na última Série B, onde marcou 5 gols. Atleta é o primeiro reforço anunciado pelo Timbu para 2026
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O Náutico anunciou nesta terça-feira (18), sua primeira contratação para a próxima temporada. O atacante Júnior Todinho, que estava no Vila Nova, se juntará ao time comandado por Hélio dos Anjos.
O atleta foi titular da equipe goiana na Série B, onde atuou em 25 oportunidades, com 5 gols marcados. Todinho defendia o Vila Nova desde 2024.
Júnior Todinho, que pode atuar como ponta-esquerda e centroavante, chega para reforçar o setor ofensivo alvirrubro, que também conta com Paulo Sérgio, Otusanya e Vinícius.
O atacante também soma passagens por vários clubes do futebol brasileiro, como Vitória, Cuiabá, Guarani, Juventude, Mirassol, ABC e CSA.
Com a camisa do Vila Nova, seu último clube, Júnior Todinho disputou 67 partidas, com 12 gols marcados, seis em cada ano em que atuou pelo Tigre e 5 assistências. O jogador havia se despedido do clube goiano na última semana.
Náutico segue no mercado
O Náutico deve promover novas contratações nos próximos dias. Um dos nomes que podem negociar com o Timbu é o do lateral-direito Bryan, que atua no Paysandu.
Além dos jogadores contratados, o Náutico também renovou com a espinha dorsal que garantiu o acesso à Série B. O goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo, o zagueiro Mateus Silva, o lateral esquerdo Igor Fernandes e o volante Wenderson renovaram contrato com a equipe.