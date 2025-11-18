Náutico anuncia a contratação do atacante Júnior Todinho, ex-Vila Nova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jogador de 31 anos defendeu o clube goiano na última Série B, onde marcou 5 gols. Atleta é o primeiro reforço anunciado pelo Timbu para 2026

O Náutico anunciou nesta terça-feira (18), sua primeira contratação para a próxima temporada. O atacante Júnior Todinho, que estava no Vila Nova, se juntará ao time comandado por Hélio dos Anjos.

O atleta foi titular da equipe goiana na Série B, onde atuou em 25 oportunidades, com 5 gols marcados. Todinho defendia o Vila Nova desde 2024.

Júnior Todinho, que pode atuar como ponta-esquerda e centroavante, chega para reforçar o setor ofensivo alvirrubro, que também conta com Paulo Sérgio, Otusanya e Vinícius.

O atacante também soma passagens por vários clubes do futebol brasileiro, como Vitória, Cuiabá, Guarani, Juventude, Mirassol, ABC e CSA.

Com a camisa do Vila Nova, seu último clube, Júnior Todinho disputou 67 partidas, com 12 gols marcados, seis em cada ano em que atuou pelo Tigre e 5 assistências. O jogador havia se despedido do clube goiano na última semana.

Náutico segue no mercado

O Náutico deve promover novas contratações nos próximos dias. Um dos nomes que podem negociar com o Timbu é o do lateral-direito Bryan, que atua no Paysandu.

Além dos jogadores contratados, o Náutico também renovou com a espinha dorsal que garantiu o acesso à Série B. O goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo, o zagueiro Mateus Silva, o lateral esquerdo Igor Fernandes e o volante Wenderson renovaram contrato com a equipe.