Náutico avalia a repatriação do lateral Bryan, do Paysandu

Velho conhecido da torcida alvirrubra, jogador de 29 anos possui duas passagens pelo Timbu. Atleta trabalhou com Hélio dos Anjos no clube pernambucano

Após a confirmação da permanência de Hélio e Guilherme dos Anjos, o Náutico iniciou o planejamento de contratações para a próxima temporada.

De acordo com o repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, em apuração conjunta com o repórter Magno Fernandes, da Rádio Clube do Pará, o Timbu avalia a repatriação do lateral Bryan para a próxima temporada.

O jogador, que defende o Paysandu desde 2024, passou pelos Aflitos em duas oportunidades. A primeira foi em 2018, emprestado pela Chapecoense. Já a segunda, mais longeva, durou entre 2020 e 2023.



Pelo clube paraense, Bryan disputou 80 partidas, com cinco gols marcados e sete assistências concedidas. O lateral foi titular em 22 jogos do Papão na Série B, onde o clube foi rebaixado de maneira antecipada.

Até o momento, o lateral é um dos nomes avaliados pelo departamento de futebol para a posição. O atleta é um velho conhecido do técnico Hélio dos Anjos.

Jogador foi treinado por Hélio dos Anjos

Em duas oportunidades ao longo de sua carreira, Bryan foi comandado por Hélio dos Anjos. A primeira foi no próprio Náutico, nos anos de 2020 e 2021.

O lateral também trabalhou com o técnico alvirrubro em 2024, quando os dois se reencontraram no Paysandu.

Pelo Náutico, Bryan conquistou 3 edições do Campeonato Pernambucano, com 90 partidas disputadas, cinco gols marcados e uma assistência.