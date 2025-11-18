fechar
Nautico | Notícia

Náutico avalia a repatriação do lateral Bryan, do Paysandu

Velho conhecido da torcida alvirrubra, jogador de 29 anos possui duas passagens pelo Timbu. Atleta trabalhou com Hélio dos Anjos no clube pernambucano

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 18/11/2025 às 14:14
Bryan comemora gol em sua segunda passagem pelo N&aacute;utico
Bryan comemora gol em sua segunda passagem pelo Náutico - BOBBY FABISAK/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Após a confirmação da permanência de Hélio e Guilherme dos Anjos, o Náutico iniciou o planejamento de contratações para a próxima temporada.

De acordo com o repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, em apuração conjunta com o repórter Magno Fernandes, da Rádio Clube do Pará, o Timbu avalia a repatriação do lateral Bryan para a próxima temporada.

O jogador, que defende o Paysandu desde 2024, passou pelos Aflitos em duas oportunidades. A primeira foi em 2018, emprestado pela Chapecoense. Já a segunda, mais longeva, durou entre 2020 e 2023.

Pelo clube paraense, Bryan disputou 80 partidas, com cinco gols marcados e sete assistências concedidas. O lateral foi titular em 22 jogos do Papão na Série B, onde o clube foi rebaixado de maneira antecipada.

Até o momento, o lateral é um dos nomes avaliados pelo departamento de futebol para a posição. O atleta é um velho conhecido do técnico Hélio dos Anjos.

Leia Também

Jogador foi treinado por Hélio dos Anjos

Em duas oportunidades ao longo de sua carreira, Bryan foi comandado por Hélio dos Anjos. A primeira foi no próprio Náutico, nos anos de 2020 e 2021.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O lateral também trabalhou com o técnico alvirrubro em 2024, quando os dois se reencontraram no Paysandu.

Pelo Náutico, Bryan conquistou 3 edições do Campeonato Pernambucano, com 90 partidas disputadas, cinco gols marcados e uma assistência.

Leia também

Náutico: Pablo Vitório se retira da eleição; Bruno Becker será aclamado
Náutico

Náutico: Pablo Vitório se retira da eleição; Bruno Becker será aclamado
O Bola de Ouro analisa: SAF do Santa Cruz, eleições do Náutico e a crise do Sport
Comentário Ralph de Carvalho

O Bola de Ouro analisa: SAF do Santa Cruz, eleições do Náutico e a crise do Sport

Compartilhe

Tags