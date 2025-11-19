Vinícius antecipa pré-temporada, exalta Bruno Becker e projeta Náutico forte em 2026
Atacante, que já treina há quase um mês, fala em "alto nível de performance", elogia a relação com Bruno Becker e vê a manutenção da base como chave
O atacante Vinícius, um dos protagonistas do acesso do Náutico à Série B, já trabalha diariamente no CT Wilson Campos desde o fim da Série C. Foram apenas dez dias completamente desligado do futebol. Depois disso, ele retomou sua rotina de treinos físicos — prática que mantém há nove anos — para chegar ao início do Pernambucano em alto nível.
“Hoje em dia não dá para ser só jogador de futebol. Nós somos atletas de alta performance”, afirmou ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal. “Quanto antes eu preparar o meu corpo, quanto antes eu estiver pronto, maior a chance de sucesso.”
O cenário político do Náutico também foi tema. Com a desistência da oposição, Bruno Becker será reeleito por aclamação no próximo dia 30, após ter seu pedido de impugnação rejeitado pela comissão eleitoral e pelo Conselho Deliberativo. Vinícius destacou publicamente sua relação com o presidente.
“Melhor impossível. Uma relação de muito respeito e de muita verdade. O que ele falou, ele cumpriu. Isso no futebol está em extinção”, disse o atacante.
Vinícius lembrou a postura do dirigente durante o processo de sua contratação, ainda em um cenário delicado, com o clube na Série C. “Eu vim sabendo que seria um ano difícil. E o Bruno sempre chegou e disse a verdade sobre cada situação. Ele cumpriu tudo o que falou.”
O atacante também citou a forma como Becker conduziu o elenco durante os meses mais críticos da Série C, ressaltando que a honestidade foi determinante para a união do grupo. “Ele dizia: ‘Vinícius, está difícil aqui, está difícil ali’. E sempre resolvíamos tudo. Isso pesa muito na hora de falar de continuidade.”
O camisa 11 destacou ainda a manutenção da espinha dorsal do time — com nomes como Paulo Sérgio, Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Igor Fernandes, Enderson, Lucas Cardoso e a possibilidade de permanência de Carlinhos e Vitinho.
“É extremamente importante manter a base. Em 2021 também foi assim. O time que quase caiu em 2020 virou a base do elenco campeão.”
Sobre o início da temporada, Vinícius afirmou que o Estadual será encarado com seriedade, mas também como uma etapa importante de preparação para a Série B. “Eu entro em campeonato para ganhar, principalmente vestindo a camisa do Náutico. Nada melhor do que se preparar conquistando”, declarou.