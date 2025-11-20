Vinícius exalta trabalho de Hélio dos Anjos e destaca peso da permanência do treinador no Náutico para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jogador revela relação próxima com Hélio e lembra influência do treinador em sua trajetória. Atacante vê permanência do técnico como decisiva

O atacante Vinícius, um dos líderes técnicos e emocionais do Náutico no acesso à Série B, não escondeu a satisfação com a renovação de Hélio dos Anjos para a temporada 2026.

Em entrevista à Rádio Jornal, o camisa 11 detalhou a importância da permanência do treinador, da comissão técnica e da espinha dorsal do elenco para a construção de um clube mais forte e competitivo no próximo ano.

“Meu relacionamento com o Hélio todo mundo já sabe. É de muito respeito. Ele é uma pessoa que considero muito. É alguém que eu ligo quando tenho decisões a tomar na minha carreira”, afirmou Vinícius.

Segundo ele, a continuidade de Hélio representa estabilidade, cobrança qualificada e uma direção técnica que o grupo conhece bem, fatores fundamentais para começar 2026 em vantagem.

“O Hélio é um cara super honesto, verdadeiro. Não tem medo de ir para a imprensa e falar o que pensa. E se tivesse algo errado, ele falaria. Por isso ele tem esse carinho de todos nós”, disse.

Vinícius revela conversa com Hélio antes de voltar ao Náutico



Vinícius destacou que a confiança no treinador não é nova. Antes mesmo de retornar ao Náutico, o atacante conversou com Hélio para tomar sua decisão.

“Antes de vir pro Náutico, eu liguei para ele. E ele disse: ‘Se você é feliz lá, volta. Dá um passo atrás na carreira, mas ao mesmo tempo é um passo à frente, porque o clube tem camisa, tem história, e você vai conquistar’”, relembrou.

A previsão se confirmou: ambos se reencontraram no clube e conquistaram juntos o acesso.

Além disso, Vinícius revelou que já sabia da renovação antes do anúncio oficial, após contato de Guilherme dos Anjos, mas manteve a confidencialidade:

“Eu sabia que estava tudo certo, mas fiquei quieto. Fiquei feliz porque é a pessoa certa para comandar esse início de reconstrução.”

Vinícius elogia manutenção da comissão técnica



Para o atacante, manter a base de 2025 e preservar a comissão técnica é estratégico também pela experiência recente do próprio Náutico:

“Vou usar o exemplo do time de 2021. A espinha dorsal de 2020 ficou, mesmo após um ano difícil. E o resultado foi um time campeão.”

Ele reforçou que a permanência de Hélio ajuda a sustentar esse processo, pois o treinador tem voz firme para conduzir escolhas e bancar jogadores mesmo sob pressão externa.

“Teve muita cobrança naquele ano e o Hélio chamou a responsabilidade. Hoje, a continuidade dele faz total diferença para o grupo.”