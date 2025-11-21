Chapecoense x Atlético-GO ao vivo: onde assistir e horário da última rodada da Série B
Verdão do Oeste chega ao duelo precisando vencer e torcer por tropeços dos concorrentes diretos para tentar conquistar o acesso à elite nacional
Clique aqui e escute a matéria
Chapecoense e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025.
O Verdão do Oeste chega ao duelo precisando vencer e torcer por tropeços dos concorrentes diretos para tentar conquistar o acesso à elite nacional.
O Dragão, por sua vez, entra em campo apenas para cumprir tabela, já que não possui mais objetivos na classificação nesta reta final da competição.
A Chape depende de uma combinação de resultados para alcançar o acesso e entra pressionada para conquistar os três pontos diante de sua torcida na Arena Condá.
Onde assistir Chapecoense x Atlético-GO
A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (plano premium), que exibe todas as partidas da rodada por streaming.
A ESPN mostra alguns jogos da competição na TV por assinatura.
Além disso, dois confrontos por rodada são exibidos gratuitamente pela RedeTV (TV aberta) e pelo canal Desimpedidos no YouTube.
Ficha Técnica do confronto
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
- Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
- Data: 23/11/2025 (domingo)
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Transmissão: Disney+ (streaming), ESPN (TV por assinatura), RedeTV (TV aberta) e Desimpedidos (YouTube)
