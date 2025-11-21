fechar
Chapecoense x Atlético-GO ao vivo: onde assistir e horário da última rodada da Série B

Verdão do Oeste chega ao duelo precisando vencer e torcer por tropeços dos concorrentes diretos para tentar conquistar o acesso à elite nacional

Por Thiago Seabra Publicado em 21/11/2025 às 13:54
Walter Clar, paraguaio capitão da Chapecoense
Walter Clar, paraguaio capitão da Chapecoense - Rafael Bressan/Chapecoense

Chapecoense e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025.

O Verdão do Oeste chega ao duelo precisando vencer e torcer por tropeços dos concorrentes diretos para tentar conquistar o acesso à elite nacional.

O Dragão, por sua vez, entra em campo apenas para cumprir tabela, já que não possui mais objetivos na classificação nesta reta final da competição.

A Chape depende de uma combinação de resultados para alcançar o acesso e entra pressionada para conquistar os três pontos diante de sua torcida na Arena Condá.

Onde assistir Chapecoense x Atlético-GO

A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (plano premium), que exibe todas as partidas da rodada por streaming.

A ESPN mostra alguns jogos da competição na TV por assinatura.

Além disso, dois confrontos por rodada são exibidos gratuitamente pela RedeTV (TV aberta) e pelo canal Desimpedidos no YouTube.

Ficha Técnica do confronto

  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
  • Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
  • Data: 23/11/2025 (domingo)
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Disney+ (streaming), ESPN (TV por assinatura), RedeTV (TV aberta) e Desimpedidos (YouTube)

COM GOL NO FINAL, CHAPECOENSE EMPATA COM O VOLTA REDONDA PELA SÉRIE B | MELHORES MOMENTOS

