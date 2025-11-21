Chapecoense x Atlético-GO ao vivo: onde assistir e horário da última rodada da Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Verdão do Oeste chega ao duelo precisando vencer e torcer por tropeços dos concorrentes diretos para tentar conquistar o acesso à elite nacional

Chapecoense e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025.

O Verdão do Oeste chega ao duelo precisando vencer e torcer por tropeços dos concorrentes diretos para tentar conquistar o acesso à elite nacional.

O Dragão, por sua vez, entra em campo apenas para cumprir tabela, já que não possui mais objetivos na classificação nesta reta final da competição.

A Chape depende de uma combinação de resultados para alcançar o acesso e entra pressionada para conquistar os três pontos diante de sua torcida na Arena Condá.

Onde assistir Chapecoense x Atlético-GO

A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (plano premium), que exibe todas as partidas da rodada por streaming.

A ESPN mostra alguns jogos da competição na TV por assinatura.



Além disso, dois confrontos por rodada são exibidos gratuitamente pela RedeTV (TV aberta) e pelo canal Desimpedidos no YouTube.

Ficha Técnica do confronto

Competição : Série B do Campeonato Brasileiro – 38ª rodada

: Série B do Campeonato Brasileiro – 38ª rodada Local : Arena Condá, Chapecó (SC)

: Arena Condá, Chapecó (SC) Data : 23/11/2025 (domingo)

: 23/11/2025 (domingo) Horário : 16h30 (de Brasília)

: 16h30 (de Brasília) Transmissão: Disney+ (streaming), ESPN (TV por assinatura), RedeTV (TV aberta) e Desimpedidos (YouTube)

