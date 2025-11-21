Athletico-PR x América-MG ao vivo: onde assistir e horário da última rodada da Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Furacão chega pressionado pela necessidade de apenas um empate para confirmar o retorno à Série A; confira os principais detalhes da partida

Clique aqui e escute a matéria

Athletico-PR e América-MG se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, em jogo válido pela última rodada da Série B.

O Furacão chega pressionado pela necessidade de apenas um empate para confirmar o retorno à Série A. Já o Coelho cumpre tabela, sem chances de acesso ou risco de queda.

A partida também marca o encerramento da campanha das duas equipes na competição nacional, com o time paranaense buscando consolidar a boa fase recente.

O Furacão vive sequência positiva e soma 62 pontos, ocupando a vice-liderança da Série B. São seis jogos sem derrota, incluindo a virada dramática sobre a Ferroviária por 2 a 1 na rodada passada.

O Coelho, por sua vez, aparece no meio da tabela com 46 pontos. A equipe mineira empatou por 1 a 1 com o Cuiabá na última rodada e disputa apenas seu último compromisso no torneio, sem maiores pretensões.

Onde assistir Athletico-PR x América-MG

O confronto terá exibição ao vivo no Disney+ (plano premium), que transmite todas as partidas da rodada em formato digital.

A ESPN também mostra alguns jogos da competição na TV por assinatura.

Além disso, RedeTV e Desimpedidos exibem gratuitamente dois confrontos por rodada em TV aberta e YouTube, respectivamente.

Ficha Técnica da partida

Competição : Série B do Campeonato Brasileiro – 38ª rodada

: Série B do Campeonato Brasileiro – 38ª rodada Local : Arena da Baixada, Curitiba (PR)

: Arena da Baixada, Curitiba (PR) Data : 23/11/2025 (domingo)

: 23/11/2025 (domingo) Horário : 16h30 (de Brasília)

: 16h30 (de Brasília) Transmissão: Disney+ (streaming), ESPN (TV por assinatura), RedeTV (TV aberta) e Desimpedidos (YouTube)

Athletico-PR x Ferroviária | Melhores Momentos