Serie B | Notícia

Athletico-PR x América-MG ao vivo: onde assistir e horário da última rodada da Série B

Furacão chega pressionado pela necessidade de apenas um empate para confirmar o retorno à Série A; confira os principais detalhes da partida

Por Thiago Seabra Publicado em 21/11/2025 às 13:17
Viveros, atacante do Athletico-PR
Viveros, atacante do Athletico-PR - Reprodução/ Athletico-PR

Athletico-PR e América-MG se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, em jogo válido pela última rodada da Série B.

O Furacão chega pressionado pela necessidade de apenas um empate para confirmar o retorno à Série A. Já o Coelho cumpre tabela, sem chances de acesso ou risco de queda.

A partida também marca o encerramento da campanha das duas equipes na competição nacional, com o time paranaense buscando consolidar a boa fase recente.

O Furacão vive sequência positiva e soma 62 pontos, ocupando a vice-liderança da Série B. São seis jogos sem derrota, incluindo a virada dramática sobre a Ferroviária por 2 a 1 na rodada passada.

O Coelho, por sua vez, aparece no meio da tabela com 46 pontos. A equipe mineira empatou por 1 a 1 com o Cuiabá na última rodada e disputa apenas seu último compromisso no torneio, sem maiores pretensões.

Onde assistir Athletico-PR x América-MG

O confronto terá exibição ao vivo no Disney+ (plano premium), que transmite todas as partidas da rodada em formato digital.

A ESPN também mostra alguns jogos da competição na TV por assinatura.

Além disso, RedeTV e Desimpedidos exibem gratuitamente dois confrontos por rodada em TV aberta e YouTube, respectivamente.

Ficha Técnica da partida

  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
  • Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
  • Data: 23/11/2025 (domingo)
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Disney+ (streaming), ESPN (TV por assinatura), RedeTV (TV aberta) e Desimpedidos (YouTube)

Athletico-PR x Ferroviária | Melhores Momentos

Chances de acesso na Série B: veja probabilidades e quem pode subir na última rodada
Série B 2025: veja as chances de acesso das equipes na última rodada
