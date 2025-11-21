Athletico-PR x América-MG ao vivo: onde assistir e horário da última rodada da Série B
Furacão chega pressionado pela necessidade de apenas um empate para confirmar o retorno à Série A; confira os principais detalhes da partida
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Athletico-PR e América-MG se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, em jogo válido pela última rodada da Série B.
O Furacão chega pressionado pela necessidade de apenas um empate para confirmar o retorno à Série A. Já o Coelho cumpre tabela, sem chances de acesso ou risco de queda.
A partida também marca o encerramento da campanha das duas equipes na competição nacional, com o time paranaense buscando consolidar a boa fase recente.
O Furacão vive sequência positiva e soma 62 pontos, ocupando a vice-liderança da Série B. São seis jogos sem derrota, incluindo a virada dramática sobre a Ferroviária por 2 a 1 na rodada passada.
O Coelho, por sua vez, aparece no meio da tabela com 46 pontos. A equipe mineira empatou por 1 a 1 com o Cuiabá na última rodada e disputa apenas seu último compromisso no torneio, sem maiores pretensões.
Onde assistir Athletico-PR x América-MG
O confronto terá exibição ao vivo no Disney+ (plano premium), que transmite todas as partidas da rodada em formato digital.
A ESPN também mostra alguns jogos da competição na TV por assinatura.
Além disso, RedeTV e Desimpedidos exibem gratuitamente dois confrontos por rodada em TV aberta e YouTube, respectivamente.
Ficha Técnica da partida
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
- Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
- Data: 23/11/2025 (domingo)
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Transmissão: Disney+ (streaming), ESPN (TV por assinatura), RedeTV (TV aberta) e Desimpedidos (YouTube)
Athletico-PR x Ferroviária | Melhores Momentos