Série B 2025: veja as chances de acesso das equipes na última rodada

Coritiba e Athletico-PR têm cenário praticamente definido no G-4; Criciúma mantém posição confortável, enquanto Goiás segue em alerta

Agora é tudo ou nada! A Série B 2025 está acabando e resta apenas uma rodada para definir os quatro clubes que vão jogar a Série A do Brasileirão em 2026.

A única equipe garantida neste momento é o Coritiba, que vai em busca do título para fechar a temporada com chave de ouro.

O Athletico-PR se aproximou mais do retorno à elite do futebol brasileiro após a vitória sobre o Ferroviária de virada, por 2 a 1, na Fonte Luminosa.

Para a última rodada, o Coxa tem 93,93% de chances de título, enquanto o Athletico-PR tem 6,07%.

Chances de acesso para a Série A 2026

O Coritiba aparece com situação totalmente consolidada, já que conta com 100% de probabilidade e não depende de mais nada para confirmar a vaga.

Logo atrás, o Athletico-PR também está muito próximo do objetivo, sustentando 99,29% e necessitando apenas de um desfecho básico na rodada final.

O Criciúma mantém posição confortável, com 83,3%, mostrando que só uma combinação improvável de resultados poderia tirá-lo do G-4.

O Goiás surge em condição de alerta, mas ainda favorável: tem 63% de chance e precisa confirmar sua parte para evitar riscos maiores. Já a Chapecoense encara um cenário mais equilibrado, com 36%.

Coritiba – 100%



– 100% Athletico-PR – 99,29%



– 99,29% Criciúma – 83,3%



– 83,3% Goiás – 63%



– 63% Chapecoense – 36%



– 36% Remo – 18,5%

Tabela de Classificação da Série B

Coritiba – 65 pontos – 18 vitórias – 8 derrotas

Athletico-PR – 62 pontos – 18 vitórias – 11 derrotas

Criciúma – 61 pontos – 17 vitórias – 10 derrotas

Goiás – 61 pontos – 17 vitórias – 10 derrotas

Chapecoense – 59 pontos – 17 vitórias – 12 derrotas

Remo – 59 pontos – 15 vitórias – 8 derrotas

Novorizontino – 57 pontos – 14 vitórias – 8 derrotas

CRB – 56 pontos – 16 vitórias – 13 derrotas

Avaí – 55 pontos – 14 vitórias – 10 derrotas

Atlético-GO – 52 pontos – 13 vitórias – 11 derrotas

Cuiabá – 51 pontos – 13 vitórias – 12 derrotas

América-MG – 46 pontos – 12 vitórias – 15 derrotas

Vila Nova – 46 pontos – 11 vitórias – 13 derrotas

Operário – 45 pontos – 11 vitórias – 14 derrotas

Athletic – 41 pontos – 11 vitórias – 18 derrotas

Botafogo-SP – 41 pontos – 10 vitórias – 16 derrotas

Ferroviária – 40 pontos – 8 vitórias – 13 derrotas

Amazonas FC – 36 pontos – 8 vitórias – 17 derrotas

Volta Redonda – 35 pontos – 8 vitórias – 18 derrotas

Paysandu – 28 pontos – 5 vitórias – 19 derrotas

