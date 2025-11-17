fechar
Serie B | Notícia

Série B 2025: veja as chances de acesso das equipes na última rodada

Coritiba e Athletico-PR têm cenário praticamente definido no G-4; Criciúma mantém posição confortável, enquanto Goiás segue em alerta

Por Thiago Seabra Publicado em 17/11/2025 às 12:43
Viveros, atacante do Athletico-PR
Viveros, atacante do Athletico-PR - Reprodução/ Athletico-PR

Clique aqui e escute a matéria

Agora é tudo ou nada! A Série B 2025 está acabando e resta apenas uma rodada para definir os quatro clubes que vão jogar a Série A do Brasileirão em 2026.

A única equipe garantida neste momento é o Coritiba, que vai em busca do título para fechar a temporada com chave de ouro.

O Athletico-PR se aproximou mais do retorno à elite do futebol brasileiro após a vitória sobre o Ferroviária de virada, por 2 a 1, na Fonte Luminosa.

Para a última rodada, o Coxa tem 93,93% de chances de título, enquanto o Athletico-PR tem 6,07%.

Chances de acesso para a Série A 2026

O Coritiba aparece com situação totalmente consolidada, já que conta com 100% de probabilidade e não depende de mais nada para confirmar a vaga.

Logo atrás, o Athletico-PR também está muito próximo do objetivo, sustentando 99,29% e necessitando apenas de um desfecho básico na rodada final.

Leia Também

O Criciúma mantém posição confortável, com 83,3%, mostrando que só uma combinação improvável de resultados poderia tirá-lo do G-4.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Goiás surge em condição de alerta, mas ainda favorável: tem 63% de chance e precisa confirmar sua parte para evitar riscos maiores. Já a Chapecoense encara um cenário mais equilibrado, com 36%.

  • Coritiba – 100%
  • Athletico-PR – 99,29%
  • Criciúma – 83,3%
  • Goiás – 63%
  • Chapecoense – 36%
  • Remo – 18,5%

Tabela de Classificação da Série B

  1. Coritiba – 65 pontos – 18 vitórias – 8 derrotas
  2. Athletico-PR – 62 pontos – 18 vitórias – 11 derrotas
  3. Criciúma – 61 pontos – 17 vitórias – 10 derrotas
  4. Goiás – 61 pontos – 17 vitórias – 10 derrotas
  5. Chapecoense – 59 pontos – 17 vitórias – 12 derrotas
  6. Remo – 59 pontos – 15 vitórias – 8 derrotas
  7. Novorizontino – 57 pontos – 14 vitórias – 8 derrotas
  8. CRB – 56 pontos – 16 vitórias – 13 derrotas
  9. Avaí – 55 pontos – 14 vitórias – 10 derrotas
  10. Atlético-GO – 52 pontos – 13 vitórias – 11 derrotas
  11. Cuiabá – 51 pontos – 13 vitórias – 12 derrotas
  12. América-MG – 46 pontos – 12 vitórias – 15 derrotas
  13. Vila Nova – 46 pontos – 11 vitórias – 13 derrotas
  14. Operário – 45 pontos – 11 vitórias – 14 derrotas
  15. Athletic – 41 pontos – 11 vitórias – 18 derrotas
  16. Botafogo-SP – 41 pontos – 10 vitórias – 16 derrotas
  17. Ferroviária – 40 pontos – 8 vitórias – 13 derrotas
  18. Amazonas FC – 36 pontos – 8 vitórias – 17 derrotas
  19. Volta Redonda – 35 pontos – 8 vitórias – 18 derrotas
  20. Paysandu – 28 pontos – 5 vitórias – 19 derrotas

FERROVIÁRIA 1X2 ATHLETICO | MELHORES MOMENTOS

Leia também

Transmissão Ferroviária x Athletico-PR ao vivo online: confira onde assistir
Série B

Transmissão Ferroviária x Athletico-PR ao vivo online: confira onde assistir
Série B classificação e resultados atualizados: Confira situação de Criciúma, Goiás, Chapecoense, Athletico-PR e Remo
Série B

Série B classificação e resultados atualizados: Confira situação de Criciúma, Goiás, Chapecoense, Athletico-PR e Remo

Compartilhe

Tags