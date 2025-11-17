Série B 2025: veja as chances de acesso das equipes na última rodada
Coritiba e Athletico-PR têm cenário praticamente definido no G-4; Criciúma mantém posição confortável, enquanto Goiás segue em alerta
Agora é tudo ou nada! A Série B 2025 está acabando e resta apenas uma rodada para definir os quatro clubes que vão jogar a Série A do Brasileirão em 2026.
A única equipe garantida neste momento é o Coritiba, que vai em busca do título para fechar a temporada com chave de ouro.
O Athletico-PR se aproximou mais do retorno à elite do futebol brasileiro após a vitória sobre o Ferroviária de virada, por 2 a 1, na Fonte Luminosa.
Para a última rodada, o Coxa tem 93,93% de chances de título, enquanto o Athletico-PR tem 6,07%.
Chances de acesso para a Série A 2026
O Coritiba aparece com situação totalmente consolidada, já que conta com 100% de probabilidade e não depende de mais nada para confirmar a vaga.
Logo atrás, o Athletico-PR também está muito próximo do objetivo, sustentando 99,29% e necessitando apenas de um desfecho básico na rodada final.
O Criciúma mantém posição confortável, com 83,3%, mostrando que só uma combinação improvável de resultados poderia tirá-lo do G-4.
O Goiás surge em condição de alerta, mas ainda favorável: tem 63% de chance e precisa confirmar sua parte para evitar riscos maiores. Já a Chapecoense encara um cenário mais equilibrado, com 36%.
- Coritiba – 100%
- Athletico-PR – 99,29%
- Criciúma – 83,3%
- Goiás – 63%
- Chapecoense – 36%
- Remo – 18,5%
Tabela de Classificação da Série B
- Coritiba – 65 pontos – 18 vitórias – 8 derrotas
- Athletico-PR – 62 pontos – 18 vitórias – 11 derrotas
- Criciúma – 61 pontos – 17 vitórias – 10 derrotas
- Goiás – 61 pontos – 17 vitórias – 10 derrotas
- Chapecoense – 59 pontos – 17 vitórias – 12 derrotas
- Remo – 59 pontos – 15 vitórias – 8 derrotas
- Novorizontino – 57 pontos – 14 vitórias – 8 derrotas
- CRB – 56 pontos – 16 vitórias – 13 derrotas
- Avaí – 55 pontos – 14 vitórias – 10 derrotas
- Atlético-GO – 52 pontos – 13 vitórias – 11 derrotas
- Cuiabá – 51 pontos – 13 vitórias – 12 derrotas
- América-MG – 46 pontos – 12 vitórias – 15 derrotas
- Vila Nova – 46 pontos – 11 vitórias – 13 derrotas
- Operário – 45 pontos – 11 vitórias – 14 derrotas
- Athletic – 41 pontos – 11 vitórias – 18 derrotas
- Botafogo-SP – 41 pontos – 10 vitórias – 16 derrotas
- Ferroviária – 40 pontos – 8 vitórias – 13 derrotas
- Amazonas FC – 36 pontos – 8 vitórias – 17 derrotas
- Volta Redonda – 35 pontos – 8 vitórias – 18 derrotas
- Paysandu – 28 pontos – 5 vitórias – 19 derrotas
