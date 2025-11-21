Flamengo x Red Bull Bragantino ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Equipes vivem momentos distintos na tabela, com cariocas mirando o topo e paulistas embalados por boa sequência recente; confira detalhes

Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente o líder da competição contra uma equipe que busca consolidar posição na parte de cima da tabela.

O Rubro-Negro soma 71 pontos e mantém vantagem mínima sobre o Palmeiras.

Este será o penúltimo compromisso da equipe antes da decisão da CONMEBOL Libertadores, marcada para o dia 29, em Lima, diante do próprio Alviverde.

No último jogo, os cariocas foram superados pelo Fluminense por 2 a 1.

Do outro lado, o Massa Bruta vive sequência positiva.

O time de Vagner Mancini venceu os últimos três compromissos e acumula apenas duas derrotas nas cinco rodadas mais recentes. Com 45 pontos, aparece na oitava posição.

No primeiro turno, os cariocas levaram a melhor por 2 a 1, com gols de Léo Pereira e Wesley, enquanto Lucas Barbosa descontou para o clube de Bragança.

Como chegam as equipes

O time comandado por Filipe Luís chega pressionado após a derrota no clássico contra o Fluminense, mas ainda ocupa a primeira colocação com dois pontos de vantagem.

Para este duelo, o clube rubro-negro não conta com Erick Pulgar e Saúl, suspensos, além de Pedro e Allan, que seguem no departamento médico.

O conjunto bragantino aparece em evolução. Embalado por três vitórias consecutivas, tenta manter o ritmo para seguir firme na disputa por vaga em competições internacionais. A equipe tem a ausência de Alix Vinícius, suspenso, além de diversos atletas entregues ao departamento médico.

Onde assistir ao vivo

A exibição da partida será feita pelo Premiere, serviço de pay-per-view do Campeonato Brasileiro, que transmite o duelo ao vivo para todo o país.

Possíveis escalações

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi;

Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro;



Evertton Araújo, Jorginho, Arrascaeta;



Carrascal, Plata e Bruno Henrique.

Red Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)



Cleiton;

Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba;



Gabriel, Fabinho, Gustavo Neves;



Lucas Barbosa, Jhon Jhon e Eduardo Sasha.

Ficha de Arbitragem

Árbitro : Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) Assistentes : Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Alex dos Santos (SC)

: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Alex dos Santos (SC) VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Ficha Técnica da partida

Competição : Campeonato Brasileiro – 35ª rodada

: Campeonato Brasileiro – 35ª rodada Local : Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Data : 22/11/2025 (sábado)

: 22/11/2025 (sábado) Horário : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) Transmissão: Premiere (pay-per-view)

