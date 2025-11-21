Flamengo x Red Bull Bragantino ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Equipes vivem momentos distintos na tabela, com cariocas mirando o topo e paulistas embalados por boa sequência recente; confira detalhes
Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O duelo coloca frente a frente o líder da competição contra uma equipe que busca consolidar posição na parte de cima da tabela.
O Rubro-Negro soma 71 pontos e mantém vantagem mínima sobre o Palmeiras.
Este será o penúltimo compromisso da equipe antes da decisão da CONMEBOL Libertadores, marcada para o dia 29, em Lima, diante do próprio Alviverde.
No último jogo, os cariocas foram superados pelo Fluminense por 2 a 1.
Do outro lado, o Massa Bruta vive sequência positiva.
O time de Vagner Mancini venceu os últimos três compromissos e acumula apenas duas derrotas nas cinco rodadas mais recentes. Com 45 pontos, aparece na oitava posição.
No primeiro turno, os cariocas levaram a melhor por 2 a 1, com gols de Léo Pereira e Wesley, enquanto Lucas Barbosa descontou para o clube de Bragança.
Como chegam as equipes
O time comandado por Filipe Luís chega pressionado após a derrota no clássico contra o Fluminense, mas ainda ocupa a primeira colocação com dois pontos de vantagem.
Para este duelo, o clube rubro-negro não conta com Erick Pulgar e Saúl, suspensos, além de Pedro e Allan, que seguem no departamento médico.
O conjunto bragantino aparece em evolução. Embalado por três vitórias consecutivas, tenta manter o ritmo para seguir firme na disputa por vaga em competições internacionais. A equipe tem a ausência de Alix Vinícius, suspenso, além de diversos atletas entregues ao departamento médico.
Onde assistir ao vivo
A exibição da partida será feita pelo Premiere, serviço de pay-per-view do Campeonato Brasileiro, que transmite o duelo ao vivo para todo o país.
Possíveis escalações
Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
- Rossi;
- Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro;
- Evertton Araújo, Jorginho, Arrascaeta;
- Carrascal, Plata e Bruno Henrique.
Red Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
- Cleiton;
- Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba;
- Gabriel, Fabinho, Gustavo Neves;
- Lucas Barbosa, Jhon Jhon e Eduardo Sasha.
Ficha de Arbitragem
- Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
- Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Alex dos Santos (SC)
- VAR: Braulio da Silva Machado (SC)
Ficha Técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro – 35ª rodada
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 22/11/2025 (sábado)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)
