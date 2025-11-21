Chances de título no Brasileirão da Série A: veja probabilidades de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Probabilidades atualizadas indicam vantagem do rubro-negro na disputa com o Verdão nas últimas rodadas do Brasileirão; confira os cenários

O Flamengo segue como principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro 2025 após os jogos do meio de semana, mesmo com a derrota para o Fluminense.

Dados do Departamento de Matemática da UFMG mostram que apenas Flamengo e Palmeiras permanecem vivos na briga, enquanto o Cruzeiro praticamente se despede da disputa.

Com quatro rodadas restantes, as duas equipes seguem separadas por dois pontos e voltam a campo no próximo sábado pela 35ª rodada.

Projeções de título para o Brasileirão 2025

As novas projeções apontam o Flamengo com 67,6% de probabilidade de conquistar o título da Série A.

O Palmeiras aparece na sequência, com 31,1%, enquanto o Cruzeiro soma apenas 1,3%.

Mesmo derrotado por 2 a 1 no clássico contra o Fluminense, no Maracanã, o Flamengo manteve a liderança e aumentou a distância em relação ao Palmeiras graças à combinação de resultados da rodada.

A equipe rubro-negra chega às últimas quatro partidas com dois pontos de vantagem.

No próximo sábado, às 21h30, o Flamengo recebe o Bragantino no Maracanã.

O Palmeiras, por sua vez, encara o Fluminense no Allianz Parque, no mesmo horário. Esses confrontos devem influenciar diretamente na tabela e nas projeções finais.

Cruzeiro ainda tem chances de título?

O Cruzeiro, por sua vez, viu suas chances praticamente se encerrarem após o tropeço diante do Juventude.

Segundo o levantamento, a Raposa já vinha com probabilidades modestas e, com mais um resultado negativo em rodada desfavorável, ficou praticamente sem possibilidades de título.

