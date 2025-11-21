Chances de título no Brasileirão da Série A: veja probabilidades de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro
Probabilidades atualizadas indicam vantagem do rubro-negro na disputa com o Verdão nas últimas rodadas do Brasileirão; confira os cenários
O Flamengo segue como principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro 2025 após os jogos do meio de semana, mesmo com a derrota para o Fluminense.
Dados do Departamento de Matemática da UFMG mostram que apenas Flamengo e Palmeiras permanecem vivos na briga, enquanto o Cruzeiro praticamente se despede da disputa.
Com quatro rodadas restantes, as duas equipes seguem separadas por dois pontos e voltam a campo no próximo sábado pela 35ª rodada.
Projeções de título para o Brasileirão 2025
As novas projeções apontam o Flamengo com 67,6% de probabilidade de conquistar o título da Série A.
O Palmeiras aparece na sequência, com 31,1%, enquanto o Cruzeiro soma apenas 1,3%.
Mesmo derrotado por 2 a 1 no clássico contra o Fluminense, no Maracanã, o Flamengo manteve a liderança e aumentou a distância em relação ao Palmeiras graças à combinação de resultados da rodada.
A equipe rubro-negra chega às últimas quatro partidas com dois pontos de vantagem.
No próximo sábado, às 21h30, o Flamengo recebe o Bragantino no Maracanã.
O Palmeiras, por sua vez, encara o Fluminense no Allianz Parque, no mesmo horário. Esses confrontos devem influenciar diretamente na tabela e nas projeções finais.
Cruzeiro ainda tem chances de título?
O Cruzeiro, por sua vez, viu suas chances praticamente se encerrarem após o tropeço diante do Juventude.
Segundo o levantamento, a Raposa já vinha com probabilidades modestas e, com mais um resultado negativo em rodada desfavorável, ficou praticamente sem possibilidades de título.
Jogos da 35ª rodada do Brasileirão da Série A
- Botafogo x Grêmio | Sábado (22), às 19h30
Nilton Santos (Engenhão)
- Flamengo x Bragantino | Sábado (22), às 21h30
Maracanã
- Palmeiras x Fluminense | Sábado (22), às 21h30
Allianz Parque
- São Paulo x Juventude | Domingo (23), às 16h
Vila Belmiro
- Bahia x Vasco | Domingo (23), às 16h
Casa de Apostas Arena Fonte Nova
- Sport x Vitória | Domingo (23), às 18h30
Ilha do Retiro
- Cruzeiro x Corinthians | Domingo (23), às 20h30
Mineirão
- Mirassol x Ceará | Segunda (24), às 19h
Maião
- Internacional x Santos | Segunda (24), às 21h
Beira-Rio
- Fortaleza x Atlético-MG | Domingo (30), às 18h30
Castelão (CE)
