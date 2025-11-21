fechar
Brasileirao | Notícia

Chances de título no Brasileirão da Série A: veja probabilidades de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro

Probabilidades atualizadas indicam vantagem do rubro-negro na disputa com o Verdão nas últimas rodadas do Brasileirão; confira os cenários

Por Thiago Seabra Publicado em 21/11/2025 às 11:56
Imagem do confronto entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão, no Maracanã
Imagem do confronto entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Clique aqui e escute a matéria

O Flamengo segue como principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro 2025 após os jogos do meio de semana, mesmo com a derrota para o Fluminense.

Dados do Departamento de Matemática da UFMG mostram que apenas Flamengo e Palmeiras permanecem vivos na briga, enquanto o Cruzeiro praticamente se despede da disputa.

Com quatro rodadas restantes, as duas equipes seguem separadas por dois pontos e voltam a campo no próximo sábado pela 35ª rodada.

Projeções de título para o Brasileirão 2025

As novas projeções apontam o Flamengo com 67,6% de probabilidade de conquistar o título da Série A.

O Palmeiras aparece na sequência, com 31,1%, enquanto o Cruzeiro soma apenas 1,3%.

Mesmo derrotado por 2 a 1 no clássico contra o Fluminense, no Maracanã, o Flamengo manteve a liderança e aumentou a distância em relação ao Palmeiras graças à combinação de resultados da rodada.

Leia Também

A equipe rubro-negra chega às últimas quatro partidas com dois pontos de vantagem.

No próximo sábado, às 21h30, o Flamengo recebe o Bragantino no Maracanã.

O Palmeiras, por sua vez, encara o Fluminense no Allianz Parque, no mesmo horário. Esses confrontos devem influenciar diretamente na tabela e nas projeções finais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Cruzeiro ainda tem chances de título?

O Cruzeiro, por sua vez, viu suas chances praticamente se encerrarem após o tropeço diante do Juventude.

Segundo o levantamento, a Raposa já vinha com probabilidades modestas e, com mais um resultado negativo em rodada desfavorável, ficou praticamente sem possibilidades de título.

Jogos da 35ª rodada do Brasileirão da Série A

  • Botafogo x Grêmio | Sábado (22), às 19h30
    Nilton Santos (Engenhão)
  • Flamengo x Bragantino | Sábado (22), às 21h30
    Maracanã
  • Palmeiras x Fluminense | Sábado (22), às 21h30
    Allianz Parque
  • São Paulo x Juventude | Domingo (23), às 16h
    Vila Belmiro
  • Bahia x Vasco | Domingo (23), às 16h
    Casa de Apostas Arena Fonte Nova
  • Sport x Vitória | Domingo (23), às 18h30
    Ilha do Retiro
  • Cruzeiro x Corinthians | Domingo (23), às 20h30
    Mineirão
  • Mirassol x Ceará | Segunda (24), às 19h
    Maião
  • Internacional x Santos | Segunda (24), às 21h
    Beira-Rio
  • Fortaleza x Atlético-MG | Domingo (30), às 18h30
    Castelão (CE)
  • Fluminense 2 x 1 Flamengo | Melhores Momentos

Leia também

Fluminense x Flamengo ao vivo hoje (19): onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
ONDE ASSISTIR

Fluminense x Flamengo ao vivo hoje (19): onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Qual jogo vai passar na Globo hoje (19/11)? Palmeiras ou Flamengo? Veja programação
Transmissão

Qual jogo vai passar na Globo hoje (19/11)? Palmeiras ou Flamengo? Veja programação

Compartilhe

Tags