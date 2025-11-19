Qual jogo vai passar na Globo hoje (19/11)? Palmeiras ou Flamengo? Veja programação
Com o fim da última Data Fifa de 2025, o Brasileirão Série A está de volta! Ao todo, o dia reserva quatro partidas da competição nacional
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou para esta quarta-feira (19/11) quatro jogos do Brasileirão Série A 2025, com destaque para Fluminense x Flamengo no Maracanã.
Além disso, o Palmeiras entra em campo por confronto antecipado da 37ª rodada contra o Vitória. Verdão e Mengão disputam o título da competição. O Rubro-negro possui três pontos de vantagem.
Qual jogo vai passar na Globo hoje (19/11)?
Diante disso, tem futebol na TV Globo? Sim! A programação do dia traz dois duelos, mas não são os jogos que você pensa (citados acima). A emissora exibe Grêmio x Vasco x Santos x Mirassol.
- 21h30 - Grêmio x Vasco - TV Globo e Premiere
- 21h30 - Santos x Mirassol - TV Globo e Premiere
Os torcedores podem acompanhar também no Globoplay (retransmissão do sinal). A partida do Peixe contra o Leão do Interior tem inclusive cobertura no YouTube da GeTV (vídeo abaixo).
Programação da TV Globo hoje (19/11/25):
- 04h - Hora Um
- 06h - Programação Local
- 08h30 - Bom Dia Brasil
- 09h30 - Encontro Com Patrícia Poeta
- 10h35 - Mais Você
- 11h45 - Programação Local
- 13h - Globo Esporte
- 13h25 - Jornal Hoje
- 14h45 - Edição Especial – Terra Nostra
- 15h30 - Sessão da Tarde
- 17h05 - Programação Local
- 17h15 - Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata
- 18h05 - Êta Mundo Melhor!
- 18h45 - Programação Local
- 19h15 - Dona de Mim
- 20h - Jornal Nacional
- 20h35 - Três Graças
- 21h20 - Futebol
- 23h30 - Segue o Jogo
- 23h45 - Que História é Essa, Porchat?
- 00h30 - Jornal da Globo
- 01h20 - Conversa com Bial
- 02h - Dona de Mim (reapresentação)
- 02h40 - Comédia na Madruga