Qual jogo vai passar na Globo hoje (19/11)? Palmeiras ou Flamengo? Veja programação

Com o fim da última Data Fifa de 2025, o Brasileirão Série A está de volta! Ao todo, o dia reserva quatro partidas da competição nacional

Por Robert Sarmento Publicado em 19/11/2025 às 13:18
Bruno Henrique beija escudo do Flamengo
Bruno Henrique beija escudo do Flamengo - Reprodução/Instagram/Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou para esta quarta-feira (19/11) quatro jogos do Brasileirão Série A 2025, com destaque para Fluminense x Flamengo no Maracanã.

Além disso, o Palmeiras entra em campo por confronto antecipado da 37ª rodada contra o Vitória. Verdão e Mengão disputam o título da competição. O Rubro-negro possui três pontos de vantagem.

Instagram/Luís Roberto
Roger Flores, Luís Roberto e Ana Thaís Matos em transmissão da TV Globo - Instagram/Luís Roberto

 

Qual jogo vai passar na Globo hoje (19/11)?

Diante disso, tem futebol na TV Globo? Sim! A programação do dia traz dois duelos, mas não são os jogos que você pensa (citados acima). A emissora exibe Grêmio x Vasco x Santos x Mirassol.

  • 21h30 - Grêmio x Vasco - TV Globo e Premiere
  • 21h30 - Santos x Mirassol - TV Globo e Premiere

Os torcedores podem acompanhar também no Globoplay (retransmissão do sinal). A partida do Peixe contra o Leão do Interior tem inclusive cobertura no YouTube da GeTV (vídeo abaixo).

Programação da TV Globo hoje (19/11/25):

  • 04h - Hora Um
  • 06h - Programação Local
  • 08h30 - Bom Dia Brasil
  • 09h30 - Encontro Com Patrícia Poeta
  • 10h35 - Mais Você
  • 11h45 - Programação Local
  • 13h - Globo Esporte
  • 13h25 - Jornal Hoje
  • 14h45 - Edição Especial – Terra Nostra
  • 15h30 - Sessão da Tarde
  • 17h05 - Programação Local
  • 17h15 - Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata
  • 18h05 - Êta Mundo Melhor!
  • 18h45 - Programação Local
  • 19h15 - Dona de Mim
  • 20h - Jornal Nacional
  • 20h35 - Três Graças
  • 21h20 - Futebol
  • 23h30 - Segue o Jogo
  • 23h45 - Que História é Essa, Porchat?
  • 00h30 - Jornal da Globo
  • 01h20 - Conversa com Bial
  • 02h - Dona de Mim (reapresentação)
  • 02h40 - Comédia na Madruga

