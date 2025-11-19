Qual jogo vai passar na Globo hoje (19/11)? Palmeiras ou Flamengo? Veja programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o fim da última Data Fifa de 2025, o Brasileirão Série A está de volta! Ao todo, o dia reserva quatro partidas da competição nacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou para esta quarta-feira (19/11) quatro jogos do Brasileirão Série A 2025, com destaque para Fluminense x Flamengo no Maracanã.

Além disso, o Palmeiras entra em campo por confronto antecipado da 37ª rodada contra o Vitória. Verdão e Mengão disputam o título da competição. O Rubro-negro possui três pontos de vantagem.

Roger Flores, Luís Roberto e Ana Thaís Matos em transmissão da TV Globo - Instagram/Luís Roberto

Qual jogo vai passar na Globo hoje (19/11)?

Diante disso, tem futebol na TV Globo? Sim! A programação do dia traz dois duelos, mas não são os jogos que você pensa (citados acima). A emissora exibe Grêmio x Vasco x Santos x Mirassol.

21h30 - Grêmio x Vasco - TV Globo e Premiere

21h30 - Santos x Mirassol - TV Globo e Premiere

Os torcedores podem acompanhar também no Globoplay (retransmissão do sinal). A partida do Peixe contra o Leão do Interior tem inclusive cobertura no YouTube da GeTV (vídeo abaixo).

Programação da TV Globo hoje (19/11/25):